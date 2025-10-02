Кабмін уточнив процедуру отримання посвідчення УБД

Кабінет міністрів вніс ряд змін до порядку надання та позбавлення статусу учасника бойових дій, що має спростити доступ до послуги.

Як повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук у телеграм-каналі, відповідне рішення ухвалено на засіданні уряду у середу.

Зокрема, внесено зміни порядку надання та позбавлення статусу учасника бойових дій осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення чи у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації в Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, у заходах, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у звʼязку з військовою агресією РФ.

Зокрема, вилучено норму щодо зазначення в заяві для надання статусу УБД, яка подається засобами Порталу "Дія" або Єдиного державного реєстру ветеранів війни, відомостей про форму та спосіб отримання відповідного посвідчення, оскільки під час подання заяви в електронній формі відсутня можливість оформлення паперового посвідчення учасника бойових дій у звʼязку з неподанням такою особою фотокартки.

Також викладено в новій редакції заяву про надання статусу учасника бойових дій в паперовій формі.

Крім того, внесено зміни до постанови "Про Єдиний державний реєстр ветеранів війни" щодо надання права батькам особи, яка потрапила в полон держави-агресора або набула статусу зниклої безвісти за особливих обставин, запитувати відомості з Реєстру (попередньо таке право мали лише непрацездатні батьки) та виключення вимоги щодо фактичного проживання запитувача відомостей з особою щодо якої здійснюється запит.

Як розповіли в Міністерстві у справах ветеранів, Кабмін уточнив процедури отримання посвідчення учасника бойових дій та отримання даних з Єдиного державного реєстру ветеранів війни, що робить їх більш зручними для ветеранів, ветеранок та їхніх родин.

Зокрема, уточнено процедуру отримання посвідчення УБД через центри надання адміністративних послуг (ЦНАП) добровольцями, яким статус надано Мінветеранів, що скорочує бюрократію та робить отримання посвідчення доступнішим.

Також актуалізовано форму заяви, зокрема, вона приведена у відповідність до чинного порядку, що дає змогу уникнути неузгодженостей під час отримання посвідчення УБД.

Крім того, розширено коло осіб, які мають право на витяг із Єдиного державного реєстру ветеранів війни, і усунуто юридичну колізію в частині визначення категорій осіб, які мають право отримати витяг з ЄДРВВ.

"Прийнята постанова робить послуги простішими та доступнішими: посвідчення учасника бойових дій можна отримати ближче до дому, а родини полонених і зниклих матимуть більше можливостей швидко отримати необхідні дані", - йдеться в повідомленні.