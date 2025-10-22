Інтерфакс-Україна
Телеком
20:20 22.10.2025

Google розробила квантовий алгоритм, що працює в 13 тис. разів швидше за алгоритм суперкомп'ютерів

1 хв читати
Google розробила квантовий алгоритм, що працює в 13 тис. разів швидше за алгоритм суперкомп'ютерів

Американська Google, що входить до Alphabet Inc., розробила квантовий алгоритм Quantum Echoes, який працює в 13 тис. разів швидше за найсучасніший класичний алгоритм на суперкомп'ютерах, йдеться в її статті в журналі Nature.

Новий алгоритм працює на власному процесорі Google і є кроком у напрямі практичного використання квантових обчислень. Поки що вони використовуються переважно з дослідницькою метою.

Теги: #google #алгоритм #квант

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

15:25 13.10.2025
Google запускає другу навчальну когорту програми “Академія ШІ для освітян від Google”

Google запускає другу навчальну когорту програми “Академія ШІ для освітян від Google”

16:16 23.09.2025
Мін'юст США домагається виділення сегмента онлайн-реклами Google

Мін'юст США домагається виділення сегмента онлайн-реклами Google

17:53 19.09.2025
У Раді працюють над питанням впровадження міжвідомчого алгоритму ідентифікації загиблих

У Раді працюють над питанням впровадження міжвідомчого алгоритму ідентифікації загиблих

19:38 17.09.2025
ФДМУ виставив на приватизацію державну частку в АТ "Завод "Квант" у Києві за 172,9 млн грн

ФДМУ виставив на приватизацію державну частку в АТ "Завод "Квант" у Києві за 172,9 млн грн

15:49 22.08.2025
Надходження від "податку на Google" за 6 міс. зросли на 26% в євро та на 23% в доларах

Надходження від "податку на Google" за 6 міс. зросли на 26% в євро та на 23% в доларах

14:16 22.08.2025
Київстар та Google оголошують про партнерство щодо YouTube Premium в Україні

Київстар та Google оголошують про партнерство щодо YouTube Premium в Україні

19:22 15.07.2025
Google інвестує $25 млрд у ЦОД і АІ-інфраструктуру США

Google інвестує $25 млрд у ЦОД і АІ-інфраструктуру США

06:46 12.06.2025
Google запропонувала співробітникам низки підрозділів звільнитися в обмін на компенсацію

Google запропонувала співробітникам низки підрозділів звільнитися в обмін на компенсацію

14:00 25.11.2024
Озброєні легально: як цивільним задекларувати незареєстровану зброю

Озброєні легально: як цивільним задекларувати незареєстровану зброю

16:03 19.07.2024
Голова ДСНС: Ворог влаштував полювання на наших співробітників, постійно змінюємо підходи роботи

Голова ДСНС: Ворог влаштував полювання на наших співробітників, постійно змінюємо підходи роботи

ВАЖЛИВЕ

Міністр цифровізації Польщі: РФ напала навмисно, у нас є факти та докази

"Vodafone Україна" в І півріччі скоротив чистий прибуток на 13% за зростання виручки на 15%

"Київстар" проводить тестування супутникової технології Starlink Direct to Cell в Україні для запуску восени

"Київстар" у II кв.-2025 збільшив EBITDA на 23,5%, наростив виручку на 25,8%

Україна зможе приєднатися до зони ЄС "роумінг як вдома" з 2026 року - Єврокомісія

ОСТАННЄ

Оборонні закупівлі в Нацгвардії отримують додатковий формат - через цифрову систему "DOT-Chain"

Офіс групи IT-компаній FRACTAL пошкоджено внаслідок удару по садочку у Харкові

Зв’язок на Чернігівщині працює на 90% попри відключення світла – перший віцепрем’єр

NovaPay за 9 міс.-2025 збільшив кількість переказів на 5% і обсяг транзакцій на 25%

Участь у дебютних змаганнях Всеукраїнської Ліги FPV-перегонів взяли 80 команд із 50 закладів освіти

Сервіси Coinbase, Reddit, Signal, McDonald's і Disney зіткнулися з проблемами на тлі збою AWS

Vodafone Group та Vodafone Україна прокладуть підводну кабельну систему через Чорне море вартістю понад EUR100 млн

Мінкультури знову погодило преміювання гендиректора "Укрінформ" і його заступників у 165-215% до окладу

Батьки дітей з інвалідністю тепер можуть отримати відстрочку в "Резерв+" - Міноборони

Група компаній "Нова" планує зрости у 4 рази за 5 років за рахунок світової експансії – засновник

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА