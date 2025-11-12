Мінкультури спільно з Google проведуть навчання для держслужбовців щодо використання ШІ

Міністерство культури України у співпраці з компанією Google в Україні розпочинає навчальну програму для державних службовців, присвячену практичному використанню інструментів штучного інтелекту (ШІ) у роботі державного сектору.

"Ініціатива реалізується в межах серії тренінгів "Штучний інтелект для державного сектору та муніципалітетів", яку Google проводить для українських органів влади. Після успішного завершення першої хвилі тренінгів для Міністерства економіки, довкілля та сільського господарства, Міністерства цифрової трансформації та CDTO Campus, до другої когорти учасників приєдналися Міністерство культури України та Асоціація міст України", - йдеться в повідомленні міністерства.

Зазначається, що метою навчання є допомогти держслужбовцям та посадовцям муніципалітетів ефективно та безпечно впроваджувати інструменти ШІ у свою діяльність - від автоматизації рутинних завдань до аналізу даних, генерації ідей та вдосконалення комунікації з громадянами.

Очікується, що участь Мінкультури України в програмі сприятиме розвитку цифрових компетенцій працівників галузі культури, а також впровадженню інноваційних технологій у сферу збереження, управління та популяризації культурної спадщини.