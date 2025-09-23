Мін'юст США домагається виділення сегмента онлайн-реклами Google

Міністерство юстиції США попросило суд зобов'язати Google виділити сегмент онлайн-реклами, пише Financial Times.

Федеральні обвинувачі у справі про домінування Google на цьому ринку хочуть, щоб інтернет-гігант виділив біржу, де компанії купують рекламу, і провів поетапне відчуження технології, що використовується онлайн-видавцями для продажу рекламних місць.

У квітні федеральний суддя Леоні Брінкема постановила, що Google створила незаконну монополію, яка дозволила їй контролювати окремі сегменти ринку онлайн-реклами.

Монополія Google на ринках рекламних бірж і серверів порушує так званий антимонопольний закон Шермана і завдає шкоди рекламодавцям і споживачам, заявила суддя.

Адвокат компанії Карен Данн назвала запропоновані Мін'юстом заходи для вирішення ситуації надмірними. За її словами, їх реалізація буде безпрецедентним кроком, який зашкодить споживачам.

Квартальний дохід Google від пов'язаної з пошуком реклами перевищує $50 млрд.