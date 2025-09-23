Інтерфакс-Україна
Телеком
16:16 23.09.2025

Мін'юст США домагається виділення сегмента онлайн-реклами Google

1 хв читати
Мін'юст США домагається виділення сегмента онлайн-реклами Google

Міністерство юстиції США попросило суд зобов'язати Google виділити сегмент онлайн-реклами, пише Financial Times.

Федеральні обвинувачі у справі про домінування Google на цьому ринку хочуть, щоб інтернет-гігант виділив біржу, де компанії купують рекламу, і провів поетапне відчуження технології, що використовується онлайн-видавцями для продажу рекламних місць.

У квітні федеральний суддя Леоні Брінкема постановила, що Google створила незаконну монополію, яка дозволила їй контролювати окремі сегменти ринку онлайн-реклами.

Монополія Google на ринках рекламних бірж і серверів порушує так званий антимонопольний закон Шермана і завдає шкоди рекламодавцям і споживачам, заявила суддя.

Адвокат компанії Карен Данн назвала запропоновані Мін'юстом заходи для вирішення ситуації надмірними. За її словами, їх реалізація буде безпрецедентним кроком, який зашкодить споживачам.

Квартальний дохід Google від пов'язаної з пошуком реклами перевищує $50 млрд.

Теги: #google

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

15:49 22.08.2025
Надходження від "податку на Google" за 6 міс. зросли на 26% в євро та на 23% в доларах

Надходження від "податку на Google" за 6 міс. зросли на 26% в євро та на 23% в доларах

14:16 22.08.2025
Київстар та Google оголошують про партнерство щодо YouTube Premium в Україні

Київстар та Google оголошують про партнерство щодо YouTube Premium в Україні

19:22 15.07.2025
Google інвестує $25 млрд у ЦОД і АІ-інфраструктуру США

Google інвестує $25 млрд у ЦОД і АІ-інфраструктуру США

06:46 12.06.2025
Google запропонувала співробітникам низки підрозділів звільнитися в обмін на компенсацію

Google запропонувала співробітникам низки підрозділів звільнитися в обмін на компенсацію

17:09 22.05.2025
Надходження від "податку на Google" у І кв.-2025 зросли на 31,6% - в EUR, на 25,8% - в USD

Надходження від "податку на Google" у І кв.-2025 зросли на 31,6% - в EUR, на 25,8% - в USD

12:03 21.05.2025
Google інтегрувала в пошукову систему аналог ChatGPT

Google інтегрувала в пошукову систему аналог ChatGPT

ВАЖЛИВЕ

Міністр цифровізації Польщі: РФ напала навмисно, у нас є факти та докази

"Vodafone Україна" в І півріччі скоротив чистий прибуток на 13% за зростання виручки на 15%

"Київстар" проводить тестування супутникової технології Starlink Direct to Cell в Україні для запуску восени

"Київстар" у II кв.-2025 збільшив EBITDA на 23,5%, наростив виручку на 25,8%

Україна зможе приєднатися до зони ЄС "роумінг як вдома" з 2026 року - Єврокомісія

ОСТАННЄ

HBO Max анонсував запуск платформи в Україні

Rothschild&Co розпочала аналіз Kyivstar Group з рекомендації "купувати"

Мінцифри спростувало інформацію про злив даних з "Дії" та оцінило це як скоординовану спробу атаки

Майже 60% українців користуються штучним інтелектом, з них 25% роблять це регулярно

"Vodafone Україна" втретє підвищив ціну чергового викупу євробондів – до 94% від номіналу

"Укрпошта" придбала 160 нових автівок за рахунок кредиту ЄБРР

NovaPay за допомогою польської Quicko виходить на ринок ЄС

Кількість резидентів у "Дія.City" досягла 2,5 тис.

ШІ стає інструментом для розробки вірусів – експерти

"Укрпошта" запустила бета-версію застосунку з детальним трекінгом посилок

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА