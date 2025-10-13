Google запускає другу навчальну когорту програми “Академія ШІ для освітян від Google”
Google продовжує підтримувати українських освітян, допомагаючи їм опанувати штучний інтелект та ефективно використовувати його інструменти.
Саме тому Google запускає другий потік програми "Академія ШІ для освітян від Google". Її мета — допомогти освітянам поглибити свої знання зі штучного інтелекту, щоб оптимізувати робочі процеси, заощадити час і відкрити нові можливості для професійного розвитку.
Проєкт реалізується за підтримки Міністерства освіти і науки України.
Програма буде корисною для освітян закладів дошкільної освіти, вчителів закладів середньої освіти, викладачів закладів вищої та фахової передвищої освіти, студентів педагогічних закладів вищої освіти, а також усіх охочих освітян.
Google разом із Beetroot Academy розробили комплексну програму, що протягом 5 тижнів допоможе учасникам дізнатись, як:
- зменшити час на щоденні задачі та ефективно виконувати завдання, використовуючи ШІ;
- інтегрувати ШІ в освітню діяльність;
- поєднувати різні елементи ШІ-інструментів для розв'язання актуальних щоденних завдань;
- підвищити результативність та покращити навчальний процес, використовуючи сучасні ШІ-інструменти.
У межах курсу освітяни також мають нагоду:
- здобути сертифікат про проходження онлайн-курсу;
- приєднатися до освітянської спільноти однодумців;
- долучитися до інтерактивних завдань;
- поставити запитання тренерам наживо;
- отримати робочий зошит з короткими викладами, підбіркою корисних ресурсів та інструментів;
- взяти участь у розіграші нагород.
Початок програми – 29 жовтня о 18:00. Ознайомитися з деталями курсу, сертифікації, датами вебінарів, а також пройти реєстрацію можна на сайті за посиланням. Після реєстрації кожен учасник отримає електронного листа з повною інформацією про подальші кроки.
Долучайтесь, аби покращити свої ШІ-навички та стати ще більш ефективним у своїй освітній діяльності!