Інтерфакс-Україна
Телеком
15:25 13.10.2025

Google запускає другу навчальну когорту програми “Академія ШІ для освітян від Google”

Фото: https://ukraine.googleblog.com/

Google продовжує підтримувати українських освітян, допомагаючи їм опанувати штучний інтелект та ефективно використовувати його інструменти.

Саме тому Google запускає другий потік програми "Академія ШІ для освітян від Google". Її мета — допомогти освітянам поглибити свої знання зі штучного інтелекту, щоб оптимізувати робочі процеси, заощадити час і відкрити нові можливості для професійного розвитку.

Проєкт реалізується за підтримки Міністерства освіти і науки України.

Програма буде корисною для освітян закладів дошкільної освіти, вчителів закладів середньої освіти, викладачів закладів вищої та фахової передвищої освіти, студентів педагогічних закладів вищої освіти, а також усіх охочих освітян.

Google разом із Beetroot Academy розробили комплексну програму, що протягом 5 тижнів допоможе учасникам дізнатись, як:

  • зменшити час на щоденні задачі та ефективно виконувати завдання, використовуючи ШІ;
  • інтегрувати ШІ в освітню діяльність;
  • поєднувати різні елементи ШІ-інструментів для розв'язання актуальних щоденних завдань;
  • підвищити результативність та покращити навчальний процес, використовуючи сучасні ШІ-інструменти.

У межах курсу освітяни також мають нагоду:

  • здобути сертифікат про проходження онлайн-курсу;
  • приєднатися до освітянської спільноти однодумців;
  • долучитися до інтерактивних завдань;
  • поставити запитання тренерам наживо;
  • отримати робочий зошит з короткими викладами, підбіркою корисних ресурсів та інструментів;
  •  взяти участь у розіграші нагород.

Початок програми – 29 жовтня о 18:00. Ознайомитися з деталями курсу, сертифікації, датами вебінарів, а також пройти реєстрацію можна на сайті за посиланням. Після реєстрації кожен учасник отримає електронного листа з повною інформацією про подальші кроки.

Долучайтесь, аби покращити свої ШІ-навички та стати ще більш ефективним у своїй освітній діяльності!

Теги: #google #міносвіти

