Співзасновник Google Сергій Брін передав на благодійність акції Alphabet на $1,1 млрд

Один із засновників Google Сергій Брін передав на благодійність акції Alphabet Inc. на суму понад $1,1 млрд.

Згідно з документами, надісланими Комісії з цінних паперів і бірж (SEC), Брін направив на ці цілі понад 3,5 млн акцій минулого тижня.

Як повідомляє Bloomberg із посиланням на представника сімейного офісу Бріна, акції на суму приблизно $1 млрд передали некомерційній організації Catalyst4, яку мільярдер створив 2021 року з метою підтримки досліджень у сфері захворювань центральної нервової системи та рішень для боротьби зі зміною клімату.

Брін також направив $90 млн своєму родинному фонду і $45 млн - фонду відомого актора Майкла Джей Фокса, який фокусується на дослідженнях, пов’язаних із хворобою Паркінсона.

Згідно з індексом Bloomberg Billionaires, Брін посідає четверте місце серед найбагатших людей світу. Його статки оцінюють у $255,5 млрд, вони зросли цього року слідом за підвищенням вартості акцій Alphabet (+69%) на тлі буму у сфері ШІ. Бріну належить близько 6% акцій Alphabet.