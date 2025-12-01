Інтерфакс-Україна
Телеком
10:38 01.12.2025

Співзасновник Google Сергій Брін передав на благодійність акції Alphabet на $1,1 млрд

1 хв читати

Один із засновників Google Сергій Брін передав на благодійність акції Alphabet Inc. на суму понад $1,1 млрд.

Згідно з документами, надісланими Комісії з цінних паперів і бірж (SEC), Брін направив на ці цілі понад 3,5 млн акцій минулого тижня.

Як повідомляє Bloomberg із посиланням на представника сімейного офісу Бріна, акції на суму приблизно $1 млрд передали некомерційній організації Catalyst4, яку мільярдер створив 2021 року з метою підтримки досліджень у сфері захворювань центральної нервової системи та рішень для боротьби зі зміною клімату.

Брін також направив $90 млн своєму родинному фонду і $45 млн - фонду відомого актора Майкла Джей Фокса, який фокусується на дослідженнях, пов’язаних із хворобою Паркінсона.

Згідно з індексом Bloomberg Billionaires, Брін посідає четверте місце серед найбагатших людей світу. Його статки оцінюють у $255,5 млрд, вони зросли цього року слідом за підвищенням вартості акцій Alphabet (+69%) на тлі буму у сфері ШІ. Бріну належить близько 6% акцій Alphabet.

Теги: #google #alphabet #брін_сергій

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

14:54 12.11.2025
Мінкультури спільно з Google проведуть навчання для держслужбовців щодо використання ШІ

Мінкультури спільно з Google проведуть навчання для держслужбовців щодо використання ШІ

20:20 22.10.2025
Google розробила квантовий алгоритм, що працює в 13 тис. разів швидше за алгоритм суперкомп'ютерів

Google розробила квантовий алгоритм, що працює в 13 тис. разів швидше за алгоритм суперкомп'ютерів

15:25 13.10.2025
Google запускає другу навчальну когорту програми “Академія ШІ для освітян від Google”

Google запускає другу навчальну когорту програми “Академія ШІ для освітян від Google”

16:16 23.09.2025
Мін'юст США домагається виділення сегмента онлайн-реклами Google

Мін'юст США домагається виділення сегмента онлайн-реклами Google

15:49 22.08.2025
Надходження від "податку на Google" за 6 міс. зросли на 26% в євро та на 23% в доларах

Надходження від "податку на Google" за 6 міс. зросли на 26% в євро та на 23% в доларах

13:45 17.02.2024
У Мюнхені Зеленський зустрівся з головним виконавчим директором Alphabet і Google

У Мюнхені Зеленський зустрівся з головним виконавчим директором Alphabet і Google

09:00 01.05.2019
Колишній глава Google покине правління Alphabet

Колишній глава Google покине правління Alphabet

19:25 21.01.2019
Франція оштрафувала Google на 50 млн євро, використавши нові правила захисту даних

Франція оштрафувала Google на 50 млн євро, використавши нові правила захисту даних

ВАЖЛИВЕ

"Київстар" у III кв.-2025 збільшив EBITDA на 21,5%

"Vodafone Україна" у III кв.-2025 збільшив чистий прибуток на 20,6% за зростання виручки на 9,9%

Міністр цифровізації Польщі: РФ напала навмисно, у нас є факти та докази

"Vodafone Україна" в І півріччі скоротив чистий прибуток на 13% за зростання виручки на 15%

"Київстар" проводить тестування супутникової технології Starlink Direct to Cell в Україні для запуску восени

ОСТАННЄ

"Нова пошта" за 9 міс.-2025 збільшила консолідований чистий прибуток на 35,1%

Україна та Латвія домовилися про поглиблення співпраці у сфері ШІ та цифрової інтеграції

Укрпошта створила поштову марку "Хліб ціною життя"

Уряд дозволив місцевій владі підтримувати мобільний зв’язок під час блекаутів – 1-й віцепрем’єр

Національна асоціація лобістів України підтримує ініціативу Європарламенту щодо мінімального віку доступу до соцмереж

Apple у 2025 році випередить Samsung за поставками смартфонів вперше за 14 років

lifecell звітує про мінімум 95% працездатність мережі під час відключень

"Сестринська" "Київстару" компанія QazCode разом з MeetKai розроблятиме локалізовані мовні моделі на основі ШІ

Трійка мобільних операторів з великим відривом лідирувала за доходами у I пів.-2025 – регулятор

NovaPay планує повністю відмовитися від спілкування у месенджерах та перейти на підтримку в застосунку

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА