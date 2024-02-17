У Мюнхені Зеленський зустрівся з головним виконавчим директором Alphabet і Google

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із головним виконавчим директором (CEO) Alphabet Inc. і Google Сундаром Пічаї (Sundararajan Pichai) на полях Мюнхенської конференції з питань безпеки.

Як повідомляє в суботу Офіс президента, Зеленський подякував Пічаї та всій команді Google за допомогу Україні з перших днів повномасштабної російської агресії. Зокрема, він відзначив рішення про виділення додаткових $10 млн для підтримки українських стартапів.

Зеленський також наголосив на важливості співпраці Google з Міністерством цифрової трансформації України над застосунком "Дія" та освітнім цифровим проєктом "Мрія".

Окрему увагу приділили співпраці України з компанією Google у сфері кібербезпеки. Президент наголосив на важливій ролі компанії Google і відеохостингу YouTube у боротьбі з російською пропагандою та дезінформацією.

Зеленський запросив Google відкрити офіс в Україні. "Це стане потужним сигналом для світового бізнесу щодо розвитку співпраці з нашою країною", - сказав він.