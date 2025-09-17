Інтерфакс-Україна
Економіка
19:38 17.09.2025

ФДМУ виставив на приватизацію державну частку в АТ "Завод "Квант" у Києві за 172,9 млн грн

1 хв читати
Фонд державного майна (ФДМУ) виставив на приватизаційний аукціон державний пакет акцій розміром 73,2784% статутного капіталу АТ "Завод "Квант" в Києві за стартовою ціною 172,9 млн грн (без ПДВ).

Як повідомила пресслужба ФДМУ, до об'єкту приватизації належать 30 одиниць нерухомості, зокрема будівля з трансформаторною підстанцією, авторемонтна майстерня та ін. У підвальному приміщені чотириповерхової цегляної нежитлової будівлі розташована захисна споруда цивільного захисту площею 1,3 тис. кв. м. Земельні ділянки у власності відсутні.

Зазначається, що на все нерухоме майно АТ зареєстровано обтяження у вигляді арешту від лютого 2023 року.

Новий власник активу має погасити борги підприємства із заробітної плати та перед бюджетом, а також зберегти штат працівників протягом шести місяців.

За даними ФДМУ, прострочена кредиторська заборгованість "Заводу "Квант" станом на червень 2025 року становить 1,5 млн грн. Дохід підприємства у 2024 році становив 663 тис. грн, за підсумками першого півріччя 2025-го – 1 млн грн.

Аукціон призначено на 25 вересня 2025 року. Гарантійний внесок становить 34,5 млн грн.

 

Теги: #аукціон #фдму #квант

