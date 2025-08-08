Переможці спецаукціонів "Укренерго" на балансування енергосистеми можуть відтермінувати запуск об’єктів на 1-4 місяці за рахунок фінзабезпечення

Переможці спеціальних аукціонів НЕК "Укренерго" на нову балансуючу потужність отримали право на відтермінування надання допоміжних послуг (ДП) на 1-4 календарних місяці за рахунок фінансового забезпечення в розмірі 25-100%, повідомила компанія.

"Укренерго" на своєму сайті розмістило відповідний алгоритм дій та зразки необхідних документів, згідно з постановою національного енергорегулятора від 25 липня 2025 року №1132, якою внесено зміни до Правил ринку, що передбачають можливість перенесення терміну надання ДП.

Зокрема, умовою для відтермінування є збільшення фінансового забезпечення виконання договору про надання ДП на 20%. За умовами спецаукціонів, розмір фінансового забезпечення для їхніх переможців становив EUR30 тис./МВт.

Системний оператор зазначає, що протягом п’яти робочих днів з дати укладення додаткової угоди до договору про надання ДП з перенесенням його термінів перераховує з рахунку ескроу на свій поточний рахунок 25% збільшеного фінзабезпечення у разі відтермінування ДП на один місяць, 50% – на два місяці, 75% – на три місяці, 100% – на чотири місяці.

Як повідомлялося, перші в історії довгострокові спецаукціони "Укренерго" провело у 2024 році (два в серпні та один у грудні) та у 2025 році (один у травні). Їх суть у тому, що переможець укладає контракт з "Укренерго" на п’ять років, за яким вона гарантовано купує у нього доппослуги за аукціонною ціною в певні години – розвантаження чи завантаження об’єкта генерації чи установки зберігання енергії (УЗЕ).

За їхніми результатами НЕК в цілому придбала до 788 МВт потужностей, що мають допомогти у збалансуванні енергосистеми. Переможцями чотирьох аукціонів стали понад 70 компаній, серед яких ПрАТ "Укргідроенерго", мережа АЗК ОККО, Тилігульська ВЕС-2, низка об’єктів газової генерації, СЕС та установок зберігання е/е (УЗЕ). Відповідно до умов аукціонів, ДП мають надаватися з 1 жовтня 2025 року, та з 1 січня й 1 грудня 2026 року.

У лютому 2025 року на той час глава "Укренерго" Олексій Брехт допускав можливість відтермінування надання ДП, зазначаючи, що страховий платіж учасників спецаукціонів, яким потрібно більше часу на запуск об’єктів, буде використовуватися на покриття витрат НЕК на отримання доппослуг в той період, на який буде відставання від графіка.