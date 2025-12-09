"Укренерго" запровадила аварійні відключення е/е в кількох регіонах України

НЕК "Укренерго" запровадила аварійні відключення електроенергії в кількох регіонах України, під час яких стабілізаційні графіки не діятимуть, повідомляє пресслужба компанії.

"В кількох регіонах України запроваджені аварійні відключення електроенергії. Причина посилення обмежень - наслідки попередніх масованих ракетно-дронових атак", - сказано в повідомленні.

Як зазначається, попередньо оприлюднені графіки знеструмлення у регіонах, де застосовані аварійні відключення, наразі не діють. Енергетики працюють над тим, щоб якнайшвидше відновити стабільне електропостачання

Аварійні відключення будуть скасовані після стабілізації ситуації в енергосистемі, пояснили в компанії.