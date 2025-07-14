"Укрзалізниця" готує до продажу 1,3 млн тонн щебеню

"Укрзалізниця" оголошує аукціони з продажу щебеню, перші аукціони на 72,5 тис. тонн щебеню відбудуться 24-25 липня на майданчику "Prozorro Продажі", повідомляє пресслужба компанії.

У релізі уточнюється, що продаж щебеню став можливим завдяки рішенню Кабінету міністрів, який спростив процедуру розпорядження майном для "Укрзалізниці" та надав дозвіл на його продаж.

Компанія вже провела зустріч з бізнесом, щоб обговорити актуальні питання ринку щебеневої продукції та перспективи продажу через електронні аукціони.

Вони проходитимуть за принципом англійського аукціону, і "Укрзалізниця" очікує на активну конкуренцію серед учасників.

У майбутньому планується продаж майже 1,3 млн тонн щебеню через окремі лоти.