Інтерфакс-Україна
Економіка
20:57 12.09.2025

Держгеонадра призначили на 11 грудня аукціон на 4 вуглеводневі ділянки за ціною в 0,5 млрд грн

Державна служба геології та надр України оголосила проведення 11 грудня у 2025 році дев’ятих аукціонів, на які запропонувала чотири ділянки надр із покладами природного газу, нафти, конденсату, газу вільного.

"Загальна початкова вартість лотів становить 516 547 130,37 грн. Торги проходитимуть на платформі "Прозорро.Продажі в режимі реального часу. Всі об’єкти номіновані надрокористувачами", – йдеться на сайті Держгеонадр в п’ятницю.

Як прокоментував голова служби Олег Гоцинець, надання спеціальних дозволів на користування надрами через електронні аукціони гарантує чесні конкурентні змагання всіх учасників торгів, а переможцем стає той, хто запропонує найвищу ціну за лот, що дозволяє встановити ринкову вартість спецдозволу.

Згідно з повідомленнями про оголошення аукціонів в Прозорро.Продажі, стартова ціна Острівської площі (газ природний, нафта, конденсат), розташованої в межах Яворівського та Самбірського районів Львівської області, становить 105 млн 278,4 тис. грн (https://prozorro.sale/auction/SUE001-UA-20250912-12492/). Стартова ціна ділянки Іспаська (газ природний), розташованої у Вижницькому районі Чернівецької області, становить 691,2 тис. грн (https://prozorro.sale/auction/SUE001-UA-20250912-82044/). 

Ціна Венеславівської ділянки (газ природний, нафта, конденсат), яка розташована в Миргородському районі Полтавської області, стартує з 41 млн 126,4 тис. грн (https://prozorro.sale/auction/SUE001-UA-20250912-43472/). Стартова ціна Новодиканської площі (газ природний, газ вільний, нафта, конденсат), розташованої в межах Миргородського та Полтавського районів Полтавської області, становить 369 млн 451,13 тис. грн (https://prozorro.sale/auction/SUE001-UA-20250912-83826/).

Вид користування надрами строком на 20 років: геологічне вивчення нафтогазоносних надр, у тому числі дослідно-промислова розробка родовищ, з подальшим видобуванням нафти і газу.

Як повідомлялося, 8 вересня Міністерство енергетики України оголосило проведення конкурсів на укладення угод про розподіл вуглеводнів, які видобуватимуться у межах Межигірської та Свічанської ділянок надр, що належать до Західного нафтогазоносного регіону України, загальною площею 2388,25 кв. км із перспективними й прогнозними ресурсами обсягом 54,9 млн тонн умовного палива. Мінімальний обсяг інвестицій, що мають бути залучені протягом першого етапу геологорозвідувальних робіт, визначається за результатами конкурсів та повинен бути не менше, ніж 1 млрд грн по кожній ділянці надр.

Відповідно до умов конкурсів, угоди укладаються строком на 50 років з дня їх підписання. Участь у конкурсах можуть взяти українські й іноземні компанії, крім представників держави-агресора. Заявки на конкурси приймаються до 16:00 4 грудня цього року.

 

