11:42 17.09.2025

Житомирська спецпрокуратура в суді довела неможливість використання місцевого військового полігону для видобутку надр

Північний апеляційний господарський суд 8 вересня визнав законним рішення суду першої інстанції про неможливість використання військового полігону для видобутку надр, повідомила пресслужба Офісу генерального прокурора у телеграм-каналі у середу.

В Офісі генпрокурора пояснили передісторію: Державна служба геології та надр України провела електронний аукціон, за результатами якого продала товариству ділянку надр з видачею спеціального дозволу на користування надрами. Дозвіл надавав право надрокористувачу видобувати пісок поблизу міста Житомир на землях оборони, на яких розміщений військовий полігон.

"Оскільки такі дії не лише суперечили вимогам законодавства, а й створювали ризики щодо обороноздатності країни, Житомирська спеціалізована прокуратура у сфері оборони Центрального регіону звернулася до Господарського суду міста Києва з позовом про визнання таких дій протиправними", - йдеться у повідомленні.

Як наслідок, рішенням Господарського суду міста Києва від 14 травня 2025 року визнано недійсними результати електронного аукціону з продажу спеціального дозволу на користування надрами, договір купівлі-продажу такого дозволу та сам дозвіл. Не погодившись з таким рішенням суду, надрокористувач подав апеляційну скаргу. Однак, постановою Північного апеляційного господарського суду від 08 вересня 2025 року рішення суду першої інстанції залишено без змін, апеляційну скаргу - без задоволення.

Спеціалізована прокуратура у сфері оборони Центрального регіону унеможливила використання військового полігону не за цільовим призначенням.

