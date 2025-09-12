Програма Interflex забезпечила підготовку понад 60 тис. українських військових у Британії

Фото: https://www.facebook.com/dshmyhal

Понад 60 тисяч українських військових пройшли підготовку в межах операції Interflex починаючи з червня 2022 року, ще одна група зі 150 воїнів завершить навчання незабаром, повідомив міністр оборони України Денис Шмигаль за підсумками свого візиту на полігон у Великій Британії, де відбувається підготовка.

"Оглянув умови тренувань наших воїнів, яких навчають інструктори зі складу збройних сил Великої Британії, Румунії, Албанії, Данії, Австралії, Фінляндії, Швеції, Нової Зеландії, Косово, Литви та Естонії", - написав він у телеграмі у п'ятницю.

Як повідомив Шмигаль з посиланням на командира операції, у межах Interflex з червня 2022 року вже підготовлено понад 60 тисяч українських військових. "Мав честь взяти участь у церемонії завершення курсу підготовки групи зі 150 воїнів, які незабаром посилять Сили оборони України. Нагородив українських та іноземних військовослужбовців відзнаками", - додав він

"Важливо, що союзники враховують у підготовці уроки сучасної війни, а умови тренування максимально наближені до реальних", - зазначив Шмигаль.

"Дякую воїнам за успішне проходження курсів та готовність зробити внесок у нашу перемогу! Дякую Великій Британії та країнам-партнерам за якісне навчання українських військових", резюмував Шмигаль.

Операція Interflex — програма підготовки українських військових за стандартами Королівських збройних сил Великої Британії. Програма організована Сполученим Королівством спільно з країнами-учасницями Об'єднаного експедиційного корпусу та іншими союзниками.