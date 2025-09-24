Інтерфакс-Україна
16:12 24.09.2025

В Сухопутних військах повідомляють про втрати бійців після удару ворожих "Іскандерів" по навчальному центру на Чернігівщині

В Сухопутних військах ЗСУ повідомляють про втрати серед особового складу після удару ворожих “Іскандерів” по навчальному центру на Чернігівщині.

“Сьогодні, 24 вересня, ворог завдав комбінованого удару по території одного з навчальних підрозділів Сухопутних військ Збройних Сил України. Серед застосованих засобів ураження — дві балістичні ракети “Іскандер”, - йдеться у повідомленні в телеграм.

“Внаслідок точного влучання в укриття, попри вжиті заходи безпеки, на жаль, повністю уникнути втрат серед особового складу не вдалося. На місці працюють відповідні екстрені служби. Пораненим оперативно надається вся необхідна медична допомога”, - повідомляє командування Сухопутних військах.

Також повідомляється, що з метою збереження життя та здоров’я людей триває постійна робота щодо обладнання навчальних центрів, полігонів та інших військових об’єктів надійними укриттями. Крім того, вживаються додаткові заходи безпеки для захисту військовослужбовців під час ракетних та повітряних атак ворога.

