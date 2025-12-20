ППО знешкодила 31 із 51 БпЛА, зафіксовано влучання балістичних ракет та 20 безпілотників на 15 локаціях

Сили оборони знешкодили 31 із 51 безпілотників, якими армія РФ атакувала Україну у ніч проти суботи, зафіксовано влучання трьох балістичних ракет Іскандер-М та 20 ударних БпЛА на 15 локаціях, повідомили у Повітряних силах Збройних сил України.

"За попередніми даними, станом на 09:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 31 ворожий БпЛА типу Shahed, Гербера і дрони інших типів на півночі, півдні та сході країни. Зафіксовано влучання балістичних ракет та 20 ударних БпЛА на 15 локаціях", - йдеться у повідомленні у телеграм-каналі.

Всього ж у ніч на 20 грудня (з 19:00 19 грудня) противник атакував трьома балістичними ракетами Іскандер-М із ТОТ АР Крим, а також 51 ударними БпЛА типу Shahed, Гербера і безпілотниками інших типів із напрямків: Орел, Курськ, Міллєрово, Приморсько-Ахтарськ, Шаталове – РФ, близько 30 із них – "шахеди".

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.