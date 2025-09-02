ФДМУ призначив на 25 листопада електронний аукціон із продажу держпакета акцій ОПЗ

Фонд державного майна України оголосив дату проведення електронного аукціону з продажу державного пакета акцій АТ "Одеський припортовий завод", повідомляє пресслужба Фонду.

"Під головуванням заступника голови ФДМУ Ігоря Тимошенка відбулося засідання аукціонної комісії з продажу об’єкта великої приватизації державного пакета акцій розміром 99,5667% статутного капіталу акціонерного товариства "Одеський припортовий завод", - ідеться в повідомленні.

Проведення аукціону з умовами з продажу державного пакета акцій АТ "ОПЗ" відбудеться 25 листопада 2025 року, зазначили в Фонді.

"Аукціонна комісія визначила дату проведення електронного аукціону з умовами продажу та розробила проєкт інформаційного повідомлення. Також схвалено проєкт інформаційного повідомлення Фонду про продаж на електронному аукціоні з умовами об’єкта великої приватизації – пакета акцій АТ "ОПЗ", - сказано в повідомленні.

Як повідомлялося, Україна виставить на електронний аукціон 99,5667% акцій АТ "Одеський припортовий завод" (ОПЗ) зі стартовою ціною 4,489 млрд грн, переможець зобов’язаний зберегти основні види діяльності 5 років та інвестувати щонайменше 500 млн грн.

ОПЗ - це підприємство з унікальним потенціалом: до повномасштабної війни воно виробляло аміак і карбамід, забезпечуючи український ринок та активно експортувало добрива за кордон. Після початку повномасштабного вторгнення завод працював частково.

Основний вид діяльності – виробництво добрив і азотних сполук.

Джерело: https://spfu.gov.ua/ua/news/12368.html