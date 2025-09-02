Інтерфакс-Україна
Події
02:34 02.09.2025

ФДМУ призначив на 25 листопада електронний аукціон із продажу держпакета акцій ОПЗ

1 хв читати

Фонд державного майна України оголосив дату проведення електронного аукціону з продажу державного пакета акцій АТ "Одеський припортовий завод", повідомляє пресслужба Фонду.

"Під головуванням заступника голови ФДМУ Ігоря Тимошенка відбулося засідання аукціонної комісії з продажу об’єкта великої приватизації державного пакета акцій розміром 99,5667% статутного капіталу акціонерного товариства "Одеський припортовий завод", - ідеться в повідомленні.

Проведення аукціону з умовами з продажу державного пакета акцій АТ "ОПЗ" відбудеться 25 листопада 2025 року, зазначили в Фонді.

"Аукціонна комісія визначила дату проведення електронного аукціону з умовами продажу та розробила проєкт інформаційного повідомлення. Також схвалено проєкт інформаційного повідомлення Фонду про продаж на електронному аукціоні з умовами об’єкта великої приватизації – пакета акцій АТ "ОПЗ", - сказано в повідомленні.

Як повідомлялося, Україна виставить на електронний аукціон 99,5667% акцій АТ "Одеський припортовий завод" (ОПЗ) зі стартовою ціною 4,489 млрд грн, переможець зобов’язаний зберегти основні види діяльності 5 років та інвестувати щонайменше 500 млн грн.

ОПЗ - це підприємство з унікальним потенціалом: до повномасштабної війни воно виробляло аміак і карбамід, забезпечуючи український ринок та активно експортувало добрива за кордон. Після початку повномасштабного вторгнення завод працював частково.

Основний вид діяльності – виробництво добрив і азотних сполук.

Джерело: https://spfu.gov.ua/ua/news/12368.html

Теги: #аукціон #опз #фдм

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

09:26 29.08.2025
ФДМ виставив на аукціон ЄМК ДП "Спецагро" в центрі Києва за 4,98 млн грн

ФДМ виставив на аукціон ЄМК ДП "Спецагро" в центрі Києва за 4,98 млн грн

00:17 27.08.2025
Державний пакет акцій ОПЗ буде виставлений на торги із початковою ціною 4,5 млрд грн – Свириденко

Державний пакет акцій ОПЗ буде виставлений на торги із початковою ціною 4,5 млрд грн – Свириденко

19:42 26.08.2025
Україна знову спробує продати ОПЗ з початковою ціною 4,5 млрд грн з умовою залучення від 0,5 млрд грн інвестицій

Україна знову спробує продати ОПЗ з початковою ціною 4,5 млрд грн з умовою залучення від 0,5 млрд грн інвестицій

13:09 13.08.2025
ФДМ продав "Енергосталь" у Харкові за 600 млн грн компанії зі статутним капіталом у 100 грн

ФДМ продав "Енергосталь" у Харкові за 600 млн грн компанії зі статутним капіталом у 100 грн

16:27 08.08.2025
Переможці спецаукціонів "Укренерго" на балансування енергосистеми можуть відтермінувати запуск об’єктів на 1-4 місяці за рахунок фінзабезпечення

Переможці спецаукціонів "Укренерго" на балансування енергосистеми можуть відтермінувати запуск об’єктів на 1-4 місяці за рахунок фінзабезпечення

16:27 14.07.2025
"Укрзалізниця" готує до продажу 1,3 млн тонн щебеню

"Укрзалізниця" готує до продажу 1,3 млн тонн щебеню

19:50 29.04.2025
Мінфін понизив ставку річних доларових ОВДП до 4,17-4,25% річних

Мінфін понизив ставку річних доларових ОВДП до 4,17-4,25% річних

04:36 23.04.2025
НААН закликає уряд і ФДМ конструктивно обговорити питання передачі сільгоспземель академії державі

НААН закликає уряд і ФДМ конструктивно обговорити питання передачі сільгоспземель академії державі

10:45 09.04.2025
ФДМ закликав НААН надати дані про земельні ділянки і не перешкоджати їхньому раціональному використанню

ФДМ закликав НААН надати дані про земельні ділянки і не перешкоджати їхньому раціональному використанню

20:33 01.04.2025
Мінфін понизив ставку потенційних 3,5-річних бенчмарк-ОВДП до 15-15,5% річних

Мінфін понизив ставку потенційних 3,5-річних бенчмарк-ОВДП до 15-15,5% річних

ВАЖЛИВЕ

Зеленський: У четвер на засіданні "Коаліції охочих" обговоримо підготовлені пункти гарантій безпеки

Кабмін делегував представників до керівної ради Американсько-українського інвестфонду відбудови

Зеленський доручив Умєрову скоординувати урядовців та енергокомпанії для закупівлі додаткових систем ППО

Окупанти зайняли Комишуваху Донецької області на кордоні з Запорізькою та Дніпропетровською - DeepState

Заступник голови Нацполіції: підозрюваного у вбивстві Парубія інструктували, про спільників наразі невідомо

ОСТАННЄ

Ворог вдарив по Сумах, є постраждалі та пошкодження - ОВА

Ворог знову атакував припортову інфраструктуру Одещини - РДА

Обстріли Сумщини 1 вересня: постраждали семеро цивільних – ОВА

Окупанти втратили 144 особи на покровському напрямку - Генштаб

США розглянуть нові обмеження проти РФ через посилення обстрілів українських міст - міністр фінансів

Жовква обговорив із делегацією Норвегії фінансування виробництва українських дронів

Зеленский обсудил с лидерами коалиционных фракций Бундестага финансовую, оборонную поддержку и дипломатию

Підліток постраждала через удар ворожого БпЛА по прикордонній громаді Чернігівщини

Зеленський: Ірландія готова зробити внесок у гарантування безпеки для України

Зеленський і Рютте планують зміцнити позиції цієї осені

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА