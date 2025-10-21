Agro Gas Trading заявила про участь у приватизації Одеського припортового заводу за стартовою ціною 4,48 млрд грн

Компанія Agro Gas Trading (AGT) подала заявку, повний пакет документів та сплатила реєстраційний внесок для участі в аукціоні з приватизації АТ «Одеський припортовий завод» (ОПЗ), який запланований на 25 листопада 2025 року, повідомили в пресслужбі компанії.

Згідно з повідомленням, стартова ціна об’єкта становить 4,48 млрд грн.

Як заявили в AGT, компанія розглядає участь у приватизації як можливість не лише відновити виробничий потенціал ОПЗ, а й розширити його роль у розвитку логістики та промислової інфраструктури Чорноморського регіону. В AGT наголошують, що підприємство має стратегічне значення для енергетичної, аграрної та експортної систем країни, а його стабільна робота сприятиме розвитку національного ринку мінеральних добрив і збільшенню валютних надходжень до бюджету.

«Цей раунд приватизації — реальний шанс повернути ОПЗ зі стагнації на шлях сталого розвитку та перетворити його на економічно ефективний і конкурентний актив. Ми йдемо на аукціон із чітким планом – модернізувати виробництво, підвищити операційну ефективність і забезпечити стабільну роботу підприємства в інтересах держави, вітчизняної економіки, Одеського регіону та трудового колективу ОПЗ», — зазначив партнер AGT Олександр Горбуненко.



AGT розглядає ОПЗ як ключовий елемент промислової, енергетичної, аграрної та логістичної екосистеми України. На переконання компанії, стабільна робота заводу за передбачуваними умовами між приватним власником і державою посилить економіку країни на національному рівні.



«У 2019–2021 роках компанія інвестувала значні ресурси у відновлення роботи ОПЗ. Попередній досвід показав: для збереження стратегічного значення заводу необхідне не тимчасове партнерство, а довгострокове й відповідальне управління», — підкреслив партнер AGT Володимир Колот.



Під час попередньої співпраці АГТ з ОПЗ у 2019–2021 роках підприємство виробило 1,735 млн тонн карбаміду і 187 тис. тонн аміаку. Компанія забезпечила 1,42 млрд м³ газу та змогла ініціювати погашення 68,1 млн грн боргів перед Нафтогазом. Завдяки цьому завод зберіг понад 3 тисячі робочих місць і зміг підвищити зарплати працівників більш ніж на 20%.



У релізі компанії зазначається, що AGT підписала угоду про конфіденційність (NDA) зі свого боку та очікує її контрпідписання державними органами.



Agro Gas Trading — приватна українська компанія-постачальник природного газу, мінеральних і хімічних добрив, що працює на перетині енергетики, хімічної та аграрної сфер. Компанія дотримується принципів прозорості, комплаєнсу та відкритої взаємодії з державними інституціями, партнерами та громадами.