Інтерфакс-Україна
Події
18:38 21.10.2025

Agro Gas Trading заявила про участь у приватизації Одеського припортового заводу за стартовою ціною 4,48 млрд грн

2 хв читати

Компанія Agro Gas Trading (AGT) подала заявку, повний пакет документів та сплатила реєстраційний внесок для участі в аукціоні з приватизації АТ «Одеський припортовий завод» (ОПЗ), який запланований на 25 листопада 2025 року, повідомили в пресслужбі компанії. 

Згідно з повідомленням, стартова ціна об’єкта становить 4,48 млрд грн.

Як заявили в AGT, компанія розглядає участь у приватизації як можливість не лише відновити виробничий потенціал ОПЗ, а й розширити його роль у розвитку логістики та промислової інфраструктури Чорноморського регіону. В AGT наголошують, що підприємство має стратегічне значення для енергетичної, аграрної та експортної систем країни, а його стабільна робота сприятиме розвитку національного ринку мінеральних добрив і збільшенню валютних надходжень до бюджету.

«Цей раунд приватизації — реальний шанс повернути ОПЗ зі стагнації на шлях сталого розвитку та перетворити його на економічно ефективний і конкурентний актив. Ми йдемо на аукціон із чітким планом – модернізувати виробництво, підвищити операційну ефективність і забезпечити стабільну роботу підприємства в інтересах держави, вітчизняної економіки, Одеського регіону та трудового колективу ОПЗ», — зазначив партнер AGT Олександр Горбуненко.

AGT розглядає ОПЗ як ключовий елемент промислової, енергетичної, аграрної та логістичної екосистеми України. На переконання компанії, стабільна робота заводу за передбачуваними умовами між приватним власником і державою посилить економіку країни на національному рівні. 

«У 2019–2021 роках компанія інвестувала значні ресурси у відновлення роботи ОПЗ. Попередній досвід показав: для збереження стратегічного значення заводу необхідне не тимчасове партнерство, а довгострокове й відповідальне управління», — підкреслив партнер AGT Володимир Колот.

Під час попередньої співпраці АГТ з ОПЗ у 2019–2021 роках підприємство виробило 1,735 млн тонн карбаміду і 187 тис. тонн аміаку. Компанія забезпечила 1,42 млрд м³ газу та змогла ініціювати погашення 68,1 млн грн боргів перед Нафтогазом. Завдяки цьому завод зберіг понад 3 тисячі робочих місць і зміг підвищити зарплати працівників більш ніж на 20%.

AGT розглядає ОПЗ як ключовий елемент промислової, енергетичної, аграрної та логістичної екосистеми України. На переконання компанії, стабільна робота заводу за передбачуваними умовами між приватним власником і державою посилить економіку країни на національному рівні. 
У релізі компанії зазначається, що AGT підписала угоду про конфіденційність (NDA) зі свого боку та очікує її контрпідписання державними органами.

Agro Gas Trading — приватна українська компанія-постачальник природного газу, мінеральних і хімічних добрив, що працює на перетині енергетики, хімічної та аграрної сфер. Компанія дотримується принципів прозорості, комплаєнсу та відкритої взаємодії з державними інституціями, партнерами та громадами.

Теги: #опз #одеський_припортовий_завод #приватизація #agro_gas_trading

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

02:34 02.09.2025
ФДМУ призначив на 25 листопада електронний аукціон із продажу держпакета акцій ОПЗ

ФДМУ призначив на 25 листопада електронний аукціон із продажу держпакета акцій ОПЗ

12:11 01.09.2025
Приватизацію Білгород-Дністровського морпорту завершено

Приватизацію Білгород-Дністровського морпорту завершено

09:26 29.08.2025
ФДМ виставив на аукціон ЄМК ДП "Спецагро" в центрі Києва за 4,98 млн грн

ФДМ виставив на аукціон ЄМК ДП "Спецагро" в центрі Києва за 4,98 млн грн

00:17 27.08.2025
Державний пакет акцій ОПЗ буде виставлений на торги із початковою ціною 4,5 млрд грн – Свириденко

Державний пакет акцій ОПЗ буде виставлений на торги із початковою ціною 4,5 млрд грн – Свириденко

19:42 26.08.2025
Україна знову спробує продати ОПЗ з початковою ціною 4,5 млрд грн з умовою залучення від 0,5 млрд грн інвестицій

Україна знову спробує продати ОПЗ з початковою ціною 4,5 млрд грн з умовою залучення від 0,5 млрд грн інвестицій

11:44 18.08.2025
Мінфін планує цифровізацію управління фінансами з переведенням даних у хмару та приватизацію банків

Мінфін планує цифровізацію управління фінансами з переведенням даних у хмару та приватизацію банків

14:34 30.06.2025
Масштабну приватизацію дуже важливо поєднати з пенсійною реформою – секретар Ради з підтримки підприємництва Каціон

Масштабну приватизацію дуже важливо поєднати з пенсійною реформою – секретар Ради з підтримки підприємництва Каціон

02:21 04.06.2025
Українська делегація у Вашингтоні: МВФ залишатиметься з Україною незалежно від безпекової ситуації

Українська делегація у Вашингтоні: МВФ залишатиметься з Україною незалежно від безпекової ситуації

16:32 07.05.2025
Шмигаль доручив прискорити приватизацію "Сумихімпрому"

Шмигаль доручив прискорити приватизацію "Сумихімпрому"

19:27 17.04.2025
Покупець готелю "Козацький" придбав на торгах недобуд Інституту судової психіатрії в Києві за 56 млн грн

Покупець готелю "Козацький" придбав на торгах недобуд Інституту судової психіатрії в Києві за 56 млн грн

ВАЖЛИВЕ

Окупанти завдали удару по Новгороду-Сіверському, відомо про 4 загиблих та 7 постраждалих – обладміністрація

Рада призначила Бережну віцепремʼєром з гуманітарної політики - міністром культури

Рада продовжила строк проведення загальної мобілізації

Рада продовжила воєнний стан в Україні

Бійці ССО знищили ворожі штурмові групи на півночі Слобожанщини

ОСТАННЄ

Sigma+ анонсувала добудову чотирьох проєктів bUd development

Рада коаліції: депутати закликали уряд до консультацій з ними перед ухваленням рішень

СБУ повідомляє про знищення двох літаків-перехоплювачів українських дронів на ТОТ

Вчитель з учнями в салоні напідпитку влаштував ДТП в Надвірнянському районі, є загиблі

NEXI готове розширити страхування воєнних ризиків для відновлення України

Продюсер Полякової допустив судове оскарження недопуску артистки до нацвідбору на "Євробачення-2026"

Міністерка культури Франції заявила про справну роботу системи безпеки в Луврі, який зазнав пограбування

Окупанти завдали удару дроном по перехрестю в Сумах, постраждали 9 цивільних

Міністри оборони України та Іспанії обговорили передачу озброєння та участь в оборонних ініціативах

На Київщині сталася ДТП за участю підлітків: один загинув, шестеро травмовані

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА