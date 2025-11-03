IFC вважає прозору приватизацію держбанків ключем до залучення інвесторів

Прозора приватизація українських державних банків може стати визначальним фактором для відновлення інтересу міжнародних фінансових організацій до входження в капітал, заявила голова представництва Міжнародної фінансової корпорації (МФК) в Україні Олена Волошина на форумі Forbes Banker 31 жовтня.

"Я би порадила зробити приватизацію Укргазбанку і Сенс Банку прозорою, щоб ринок побачив, що це робиться правильно", – наголосила вона.

За її словами, МФК розглядає банки як ключовий канал доступу малого та середнього бізнесу (МСБ) до фінансування. Наразі корпорація застосовує два інструменти підтримки: фінансування експортно-імпортних операцій та risk-sharing facility (інструмент розподілу ризиків), який уже працює з шістьма установами – п’ятьма банками та однією лізинговою компанією.

Водночас через складність прогнозування можливості виходу з таких вкладень міжнародні фінансові організації стали обережнішими щодо інвестицій у капітал банків. За словами Волошиної, продовження реформи корпоративного управління та прозора приватизація державних банків можуть стати драйверами повернення інтересу інвесторів до українського банківського сектору.

"МФК разом з ЄБРР та нідерландським банком MeesPierson були акціонерами 50% акцій ПУМБу як першого комерційного банку в Україні, решта 50% належали великим українським приватним компаніям", – нагадала вона.

Як повідомлялося, у рамках програми розширеного фінансування EFF з МВФ Україна зобов'язується скорочувати частку держави у банківському секторі, яка за час війни суттєво збільшилася й на середину цього року становила 54,4% за розміром загальних активів та 52,2% – чистих активів, а кількість підконтрольних державі банків досягла семи.

Рада з фінансової стабільності 14 серпня 2025 року, згідно з нормами спеціального закону щодо приватизації держбанків, розглянула потенційні ризики продажу пакетів акцій Сенс Банку та Укргазбанку для фінансової системи та за підсумками обговорення підтвердила: продаж пакетів акцій цих банків не матиме негативного впливу на стабільність банківської системи. Наприкінці жовтня уряд затвердив Порядок залучення радника для приватизації держбанків, хоча спочатку в рамках програми з МВФ його планувалося залучити ще до кінця вересня 2024 року.

Згідно з даними Нацбанку України, Укргазбанк на середину 2025 року мав загальні активи 189,24 млрд грн, або 4,91% від загальних активів банківської системи, тоді як Сенс Банк – 153,12 млрд грн, або 3,97%. За цими показниками вони відповідно посідали шосте та дев'яте місця серед 60 українських банків.

Чистий прибуток Укргазбанку за перше півріччя 2025 року становив 2,19 млрд грн, Сенс Банку – 1,90 млрд грн. Державі в Укргазбанку належить 94,94%, в Сенс Банку – 100% акцій.

За оцінками RDNA4 (Rapid Damage and Needs Assessment) Світового банку, потреби України у фінансуванні повоєнного відновлення перевищують $500 млрд, а оцінка RDNA5 може бути ще вищою, тоді як розмір української банківської системи становить близько $90 млрд.

Як зазначили на заході, МФК від початку повномасштабної війни залучила $2,7 млрд в українську економіку, з яких $1,7 млрд становлять власні ресурси корпорації.