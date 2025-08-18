Мінфін планує цифровізацію управління фінансами з переведенням даних у хмару та приватизацію банків

Фото: Unsplash

Об’єднання всіх даних державних фінансів в єдину систему та переведення їх у хмару, щоб зробити управління швидким, прозорим і захищеним, передбачено у проєкті Програми дій уряду у сфері відповідальності Міністерства фінансів, яка оприлюднена у понеділок.

"Єдиний адміністратор фінансових даних. Використання хмарних технологій", – перелічує Мінфін поставлені цілі.

Окрім того, міністерство підтвердило плани зменшення ролі держави у банківському секторі, щоб зробити його більш конкурентним та орієнтованим на клієнта. В цьому напрямку намічено затвердити порядок залучення радника з продажу пакетів акцій, хоча програмою з МВФ це було передбачено ще у вересні минулого року, але потім цю дату неодноразово відкладали.