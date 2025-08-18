Інтерфакс-Україна
Економіка
11:44 18.08.2025

Мінфін планує цифровізацію управління фінансами з переведенням даних у хмару та приватизацію банків

1 хв читати
Мінфін планує цифровізацію управління фінансами з переведенням даних у хмару та приватизацію банків
Фото: Unsplash

Об’єднання всіх даних державних фінансів в єдину систему та переведення їх у хмару, щоб зробити управління швидким, прозорим і захищеним, передбачено у проєкті Програми дій уряду у сфері відповідальності Міністерства фінансів, яка оприлюднена у понеділок.

"Єдиний адміністратор фінансових даних. Використання хмарних технологій", – перелічує Мінфін поставлені цілі.

Окрім того, міністерство підтвердило плани зменшення ролі держави у банківському секторі, щоб зробити його більш конкурентним та орієнтованим на клієнта. В цьому напрямку намічено затвердити порядок залучення радника з продажу пакетів акцій, хоча програмою з МВФ це було передбачено ще у вересні минулого року, але потім цю дату неодноразово відкладали.

Теги: #приватизація #цифровізація #мінфін

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

22:13 28.07.2025
Кабмін призначив Єрмоличева першим заступником, Самоненка - заступником міністра фінансів, а Бочка - держсекретарем Мінфіну

Кабмін призначив Єрмоличева першим заступником, Самоненка - заступником міністра фінансів, а Бочка - держсекретарем Мінфіну

20:44 17.07.2025
Федоров анонсує в "Дії" отримання прав онлайн, створення медкабінету, запуск еАкцизу і еНотаріату

Федоров анонсує в "Дії" отримання прав онлайн, створення медкабінету, запуск еАкцизу і еНотаріату

12:45 13.07.2025
Дефіцит бюджету України з витратами на оборону 5% ВВП складав би 0,2%, це хороша стартова позиція після війни – Марченко

Дефіцит бюджету України з витратами на оборону 5% ВВП складав би 0,2%, це хороша стартова позиція після війни – Марченко

09:19 08.07.2025
Програма з МВФ передбачає призначення нового керівника БЕБ за конкурсом до кінця липня

Програма з МВФ передбачає призначення нового керівника БЕБ за конкурсом до кінця липня

19:00 01.07.2025
Мінфін у III кв.-2025 тричі запропонує доларові ОВДП і раз - у євро зі збільшеним до 1,5 року терміном обігу

Мінфін у III кв.-2025 тричі запропонує доларові ОВДП і раз - у євро зі збільшеним до 1,5 року терміном обігу

14:34 30.06.2025
Масштабну приватизацію дуже важливо поєднати з пенсійною реформою – секретар Ради з підтримки підприємництва Каціон

Масштабну приватизацію дуже важливо поєднати з пенсійною реформою – секретар Ради з підтримки підприємництва Каціон

19:47 25.06.2025
Уряд хоче збільшити чисте залучення через ОВДП у 2025р з 17 млрд грн до 267 млрд грн – проєкт змін до бюджету

Уряд хоче збільшити чисте залучення через ОВДП у 2025р з 17 млрд грн до 267 млрд грн – проєкт змін до бюджету

19:19 25.06.2025
Уряд пропонує зобов’язати деякі підприємства звітувати про сталий розвиток - Мінфін

Уряд пропонує зобов’язати деякі підприємства звітувати про сталий розвиток - Мінфін

13:40 20.06.2025
Мінфін скоро внесе до парламенту проєкт закону про перегляд держбюджету - Марченко

Мінфін скоро внесе до парламенту проєкт закону про перегляд держбюджету - Марченко

18:38 17.06.2025
Мінфін не оприлюднив план структурної реформи митниці 17 червня попри обіцянку

Мінфін не оприлюднив план структурної реформи митниці 17 червня попри обіцянку

ВАЖЛИВЕ

Проєкт Плану дій уряду передбачає 12 стратегічних пріоритетів, перший - оборона і безпека

Заступник голови НБУ Ніколайчук став першим заступником замість Рожкової

Україна перезапускає конкурси на розподіл вуглеводнів на Межигірській і Свічанській ділянках – прем’єрка

Прем’єрка України доручила провести аудит всіх надрокористувачів стратегічно важливих родовищ

Уряд ухвалив 1-й пакет підтримки 6,6 млн українців з прифронтових регіонів – Свириденко

ОСТАННЄ

Мінфін України будуватиме проєкт держбюджету-2026 із розрахунку продовження війни весь наступний рік

Ощад на початок серпня видав енергокредитів фізособам на понад 1 млрд грн – спецпроєкт

Проєкт Плану дій уряду передбачає 12 стратегічних пріоритетів, перший - оборона і безпека

МХП виокремив новий структурний підрозділ "Кулінарний центр"

Свириденко анонсувала презентацію плану дій уряду у понеділок

IFC та "ОТП Лізинг" оголосили нову програму розвитку МСП та підтримки сталої енергетики в Україні на EUR50 млн

Уряд перерозподілив ще 30,6 млн грн на підтримку діяльності університетів Миколаївщини - Свириденко

Аграрії намолотили 24,8 млн тонн зернових з 55% площ, поки врожай на 12,8% менше аніж на цю дату торік

Товарообіг Varus.ua через "Нову пошту" у I пів.-2025 виріс в 1,61 раза

Норвегія виділила "Нафтогазу" майже $100 млн на закупівлю природного газу

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА