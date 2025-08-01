Процедуру передачі ТОК Gulliver в управління консорціуму державних банків завершено

Процедура передачі торгово-офісного комплексу (ТОК) Gulliver в управління консорціуму державних банків завершена, повідомила агентству "Інтерфакс-Україна" пресслужба ТОВ "Три О".

"Ми доклали всіх зусиль, аби зберегти цілісність об’єкта, забезпечити його безперебійне функціонування та не допустити знецінення активу, навіть попри виклики, які це створювало для нашої команди. Зараз такий самий виклик постає перед АТ "Ощадбанк", який взяв на себе відповідальність за управління комплексом. Команда БФК Gulliver щиро сподівається, що результати багаторічної кропіткої праці будуть збережені та примножені, а нові управлінські підходи відповідатимуть масштабам і складності об’єкта, який потребує високої фаховості та досвіду", - зазначається у пресрелізі.

Згідно з ним, 31 липня 2025 року ТОВ "Три О" звернулося до АТ "Ощадбанк" і АТ "Укрексімбанк" із пропозицією невідкладного прийняття держбанками БФК Gulliver за відповідним актом приймання-передачі разом із відповідальністю за безпеку його відвідувачів, його безпечну експлуатацію і збереження економічної вартості.

Поки тривав технічний процес зміни управителів, ТОВ "Три О" продовжувало забезпечувати якість обслуговування та функціонування комплексу на відповідному рівні, йдеться у пресрелізі. В керуючій компанії також нагадали, що рішення суду про передачу комплексу в управління АРМА понад рік тому жодним чином не вплинуло на її зобовʼязання перед спільнотою комплексу Gulliver.

В компанії нагадали, що ТОВ "Три О" ініціювало і неодноразово пропонувало фінансовим установам різні сценарії, у т.ч. передачу БФК Gulliver у власність банкам із подальшим зворотнім фінансовим лізингом до погашення всієї суми заборгованості. Під час роботи над планом превентивної реструктуризації була залучена міжнародна консалтингова компанію з "великої четвірки", яка провела повний аудит комплексу. Згідно з її висновками, у разі банкрутства або форсованого продажу кредитори можуть повернути орієнтовно 30% коштів протягом п’яти років. Натомість запропоновані ТОВ "Три О" сценарії передбачають повернення 100% зобов’язань, хоча й у дещо довшій перспективі – до 15 років.

"Ми, як і раніше, залишаємося відкритими до конструктивного діалогу та готові вкотре поділитися з кредиторами результатами аудиту й фінансового моделювання, аби комплекс не став жертвою виключно юридичних формальностей", - зазначається у релізі.

Як повідомлялося, у липні 2025 року консорціум державних Ощадбанку (80%) та Укрексімбанку (20%) набув право власності на БФК Gulliver як стягнення за борги його бенефіціара. Процедура стягнення була розпочата у зв’язку із невиконанням ТОВ "Три О" – боржником, який був власником БФК Gulliver – своїх зобов’язань за кредитним договором.

БФК Gulliver у Печерському районі столиці відкрито 2013 року. Його площа – 151,8 тис. кв. м. Будівництво Gulliver найбільше фінансував Ощадбанк, який надав ТОВ "Три О" $460 млн кредиту. Процедуру реструктуризації боргу за кредитним договором з іпотекою БФК Gulliver на суму 18 млрд 176,9 млн грн було завершено 2020 року.

БФК Gulliver було передано в управління АРМА рішенням Шевченківського райсуду Києва від 3 червня 2024 року та Київського апеляційного суду від 25 червня 2024 року за клопотанням Офісу генерального прокурора в рамках кримінального розслідування Бюро економічної безпеки (БЕБ) про можливе ухилення від сплати керівництвом БФК майже 146 млн грн податків. Відповідну підозру директору Gulliver БЕБ видало в травні 2023 року.

Як відзначала голова АРМА Дума, ринкова вартість об’єкту – 7,6 млрд грн згідно з оцінкою, проведеною незалежним оцінювачем, обраним на конкурсних засадах, а мінімальна сума очікуваних доходів становила понад 17 млн грн на місяць.

Раніше в розслідуванні програми "Схеми" повідомлялося про фінансові зобов’язання компанії перед державними Ощадбанком та Укрексімбанком у розмірі 14 млрд грн. Стверджувалося, що фактичним власником БФК є ексвласник банку "Михайлівський" Віктор Поліщук, проти якого у квітні 2025 року були застосовані персональні економічні санкції. Водночас, згідно з ресурсу YouControl, кінцевим бенефіціаром через ТОВ "Мобіл Вест" (Київ) з часткою 40,63% зазначено В’ячеслава Ігнатенка. Учасниками товариства YouControl також вказує компанії "Подемос" (Велика Британія) – 22,07%, "Бадлі Коаст Лімітед" та "Левіш Венчєрз Лімітед" (обидві – Британські віргінські о-ви) – 18,07% та 9,23% відповідно, а також "Хетібер Файненс Лімітед" (Кіпр) – 10%.

Згідно з даними YouControl, виручка ТОВ "Три О" у 2024 році зросла порівняно із 2023 роком на 29,3% – до 1 млрд 171,89 млн грн, а чистий збиток – в 2,4 рази, до 1 млрд 390,17 млн грн.

В структурі пасивів довгострокові кредити банків на кінець березня цього року складали 14,13 млрд грн, інші довгострокові зобов’язання – 8,02 млрд грн, тоді як загальні активи – 5,80 млрд грн.

Виручка ТОВ "Три О" у першому кварталі цього року зросла порівняно із першим кварталом 2024 року на 23,4% – до 326,0 млн грн, а чистий прибуток склав 164,39 млн грн проти чистого збитку 430,33 млн грн у першому кварталі 2024 року.