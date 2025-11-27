ТОК Gulliver можуть відкривати поетапно, проте дати ще не визначені

Дати відкриття столичного торговельно-офісного комплексу (ТОК) Gulliver наразі не визначені, адже ще триває аудит роботи всіх систем комплексу, і лише після їх завершення та остаточних технічних висновків стане відомо, чи вдасться відкрити комплекс до Нового року, повідомила пресслужба Ощадбанку.

"Дата відкриття ТОК Gulliver наразі не визначена, оскільки триває повний аудит роботи всіх систем комплексу. Після завершення цього процесу ми зможемо сформувати та оголосити конкретний графік відновлення роботи. Не виключаємо, що відкриття відбуватиметься поетапно, адже частина систем уже пройшла технічну перевірку і перебуває на етапі усунення пошкоджень, завданих попереднім власником", - йдеться у відповіді пресслужби банку на запит агентства "Інтерфакс-Україна".

Як підкреслюється в повідомленні, аналіз стану обладнання ще триває - аудит усіх систем життєзабезпечення комплексу не завершено повністю.

Водночас, за окремими системами ми є висновки підрядних організацій, розпочато ремонти та заміну обладнання, яке було умисно пошкоджене або тривалий час не обслуговувалося.

"Нами виявлено факти умисного псування та вилучення критично важливих елементів, наприклад, програмного забезпечення. Усе необхідне обладнання, ліцензії, тощо наразі закуповується та відновлюється для безпечної роботи комплексу", - додали в банку.

Як повідомлялося, ТОК Gulliver передано в управління Національному агентству з розшуку та менеджменту активів (АРМА) рішенням Шевченківського райсуду Києва від 3 червня 2024 р. та Київського апеляційного суду від 25 червня 2024 р. за клопотанням Офісу генпрокурора в рамках кримінального розслідування Бюро економічної безпеки (БЕБ) про можливе ухилення від сплати керівництвом ТОК 146 млн грн податків.

Шевченківський райсуд Києва 17 жовтня 2025 р. скасував арешт ТОК Gulliver, який було накладено в межах кримінальної справи про ухилення від сплати податків. Після цього АРМА припинило конкурс з пошуку управителя для активу.

У липні 2025 р. консорціум Ощадбанку (80%) та Укрексімбанку (20%) набув право власності на ТОК Gulliver. Процедуру стягнення було розпочато у зв’язку із невиконанням ТОВ "Три О" - боржником, який був власником ТОК Gulliver - зобов’язань за кредитним договором. Консорціум держбанків сформував управлінську команду та планував самостійно управляти активом.

За результатами засідання комісії з надзвичайних ситуацій Ощадбанку 30 жовтня було ухвалено рішення визнати небезпечною для життя людей та експлуатації комплексу ситуацію, яка склалася внаслідок відмови працівників ТОВ "Три О" передавати в управління критично важливі інженерні комунікації ТОК Gulliver. Для запобігання такому розвитку подій Ощадбанк звернувся до комунальних служб міста та ДСНС щодо проведення відповідних заходів з перевірки систем водопостачання, електропостачання, під’єднання мережі електроенергії, генераторів тощо.

19 листопада, Господарський суд Києва за заявою Ощадбанку відкрив провадження у справі про банкрутство ТОВ "Три О". В свою чергу, 21 листопада ТОВ "Три О" заявило, що оскаржуватиме держреєстрацію права власності на ТОК Gulliver та пов’язані земельні ділянки за АТ "Ощадбанк" і АТ "Укрексімбанк" й низку супутніх рішень органів держвлади та нотаріуса. Також "Три О" планують оскаржити провадження у справі про банкрутство, вважаючи його незаконним.