Інтерфакс-Україна
Події
15:29 27.11.2025

ТОК Gulliver можуть відкривати поетапно, проте дати ще не визначені

3 хв читати
ТОК Gulliver можуть відкривати поетапно, проте дати ще не визначені

Дати відкриття столичного торговельно-офісного комплексу (ТОК) Gulliver наразі не визначені, адже ще триває аудит роботи всіх систем комплексу, і лише після їх завершення та остаточних технічних висновків стане відомо, чи вдасться відкрити комплекс до Нового року, повідомила пресслужба Ощадбанку.

"Дата відкриття ТОК Gulliver наразі не визначена, оскільки триває повний аудит роботи всіх систем комплексу. Після завершення цього процесу ми зможемо сформувати та оголосити конкретний графік відновлення роботи. Не виключаємо, що відкриття відбуватиметься поетапно, адже частина систем уже пройшла технічну перевірку і перебуває на етапі усунення пошкоджень, завданих попереднім власником", - йдеться у відповіді пресслужби банку на запит агентства "Інтерфакс-Україна".

Як підкреслюється в повідомленні, аналіз стану обладнання ще триває - аудит усіх систем життєзабезпечення комплексу не завершено повністю.

Водночас, за окремими системами ми є висновки підрядних організацій, розпочато ремонти та заміну обладнання, яке було умисно пошкоджене або тривалий час не обслуговувалося.

"Нами виявлено факти умисного псування та вилучення критично важливих елементів, наприклад, програмного забезпечення. Усе необхідне обладнання, ліцензії, тощо наразі закуповується та відновлюється для безпечної роботи комплексу", - додали в банку.

Як повідомлялося, ТОК Gulliver передано в управління Національному агентству з розшуку та менеджменту активів (АРМА) рішенням Шевченківського райсуду Києва від 3 червня 2024 р. та Київського апеляційного суду від 25 червня 2024 р. за клопотанням Офісу генпрокурора в рамках кримінального розслідування Бюро економічної безпеки (БЕБ) про можливе ухилення від сплати керівництвом ТОК 146 млн грн податків.

Шевченківський райсуд Києва 17 жовтня 2025 р. скасував арешт ТОК Gulliver, який було накладено в межах кримінальної справи про ухилення від сплати податків. Після цього АРМА припинило конкурс з пошуку управителя для активу.

У липні 2025 р. консорціум Ощадбанку (80%) та Укрексімбанку (20%) набув право власності на ТОК Gulliver. Процедуру стягнення було розпочато у зв’язку із невиконанням ТОВ "Три О" - боржником, який був власником ТОК Gulliver - зобов’язань за кредитним договором. Консорціум держбанків сформував управлінську команду та планував самостійно управляти активом.

За результатами засідання комісії з надзвичайних ситуацій Ощадбанку 30 жовтня було ухвалено рішення визнати небезпечною для життя людей та експлуатації комплексу ситуацію, яка склалася внаслідок відмови працівників ТОВ "Три О" передавати в управління критично важливі інженерні комунікації ТОК Gulliver. Для запобігання такому розвитку подій Ощадбанк звернувся до комунальних служб міста та ДСНС щодо проведення відповідних заходів з перевірки систем водопостачання, електропостачання, під’єднання мережі електроенергії, генераторів тощо.

19 листопада, Господарський суд Києва за заявою Ощадбанку відкрив провадження у справі про банкрутство ТОВ "Три О". В свою чергу, 21 листопада ТОВ "Три О" заявило, що оскаржуватиме держреєстрацію права власності на ТОК Gulliver та пов’язані земельні ділянки за АТ "Ощадбанк" і АТ "Укрексімбанк" й низку супутніх рішень органів держвлади та нотаріуса. Також "Три О" планують оскаржити провадження у справі про банкрутство, вважаючи його незаконним.

Теги: #відкриття #gulliver #прогноз

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

21:07 26.11.2025
Apple у 2025 році випередить Samsung за поставками смартфонів вперше за 14 років

Apple у 2025 році випередить Samsung за поставками смартфонів вперше за 14 років

15:36 24.11.2025
В Ужгороді відкрито перший рітейл-парк Trade Mall

В Ужгороді відкрито перший рітейл-парк Trade Mall

12:54 21.11.2025
ТОВ "Три О" оскаржує державну реєстрацію ТОК Gulliver за АТ "Ощадбанк" і АТ "Укрексімбанк"

ТОВ "Три О" оскаржує державну реєстрацію ТОК Gulliver за АТ "Ощадбанк" і АТ "Укрексімбанк"

08:42 20.11.2025
Качка: 2028 рік – реалістичний горизонт завершення переговорів про вступ з ЄС

Качка: 2028 рік – реалістичний горизонт завершення переговорів про вступ з ЄС

08:45 18.11.2025
Економічне зростання ЄС спостерігається на тлі значної невизначеності - член ЄК з економіки

Економічне зростання ЄС спостерігається на тлі значної невизначеності - член ЄК з економіки

23:31 17.11.2025
Єврокомісія погіршила прогноз зростання ВВП України у 2025р до 1,6%, у 2026р - до 1,5%

Єврокомісія погіршила прогноз зростання ВВП України у 2025р до 1,6%, у 2026р - до 1,5%

17:19 07.11.2025
Ощадбанк притягне до відповідальності винних за умисне пошкодження систем життєзабезпечення ТОК Gulliver

Ощадбанк притягне до відповідальності винних за умисне пошкодження систем життєзабезпечення ТОК Gulliver

14:57 31.10.2025
Ощадбанк та Укрексімбанк тимчасово закрили торговельно-офісний комплекс Gulliver, звинувачують ексвласника

Ощадбанк та Укрексімбанк тимчасово закрили торговельно-офісний комплекс Gulliver, звинувачують ексвласника

13:45 21.10.2025
Медична мережа "Добробут" відкрила дві нові поліклініки в Києві

Медична мережа "Добробут" відкрила дві нові поліклініки в Києві

11:31 20.10.2025
Лувр відкрився після пограбування

Лувр відкрився після пограбування

ВАЖЛИВЕ

На гуляйпільському напрямку під час перегрупування один із підрозділів неузгоджено відійшов із позицій, ворог зайшов у фланг Сил оборони - Волошин

Глава "Укренерго": Енергетики сьогодні набагато більше готові до найгіршого сценарію – блекауту, який виношує РФ

"Зимовий вступ" в університети на "нульовий курс" буде запроваджено цієї зими - Міносвіти

Аварійні відключення застосовано в Сумській, Харківській та Полтавській областях – "Укренерго"

Чергова атака РФ на енергетику сьогодні призвела до локальних відключень світла в кількох областях – "Укренерго"

ОСТАННЄ

На гуляйпільському напрямку під час перегрупування один із підрозділів неузгоджено відійшов із позицій, ворог зайшов у фланг Сил оборони - Волошин

Генсек Ради Європи: Той факт, що на столі є пропозиція щодо миру для України, – це позитивний момент

Печерський райсуд Києва зірвав розгляд апеляції ексголови "Укренерго" Кудрицького – ЦПК

У Покровську українські військові південніше від залізниці проводять рейди для засідок та знищення ворога - ДШВ

Італія екстрадує до ФРН українця Кузнєцова, якого підозрюють у причетності до підриву газогонів "Північний потік" у 2022р., – ЗМІ

ОГП та СБУ скерували до Печерського райсуду Києва угоду з нардепом Христенком – ЦПК

Глава "Укренерго": Енергетики сьогодні набагато більше готові до найгіршого сценарію – блекауту, який виношує РФ

Російський суд засудив до довічного вісьмох обвинувачених у справі про вибух на Керченському мосту у жовтні 2022р.

Європарламент закликав ЄС взяти на себе більше відповідальності за європейську безпеку та підтримувати мир в Україні

Дебютний Санкційний саміт почав роботу в Києві у четвер

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА