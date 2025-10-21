"Давалець" ОПЗ у 2019-21рр Agro Gas Trading подав заявку на участь в конкурсі з приватизації заводу

Компанія "Агро Газ Трейдинг" (Agro Gas Trading, AGT), яка у 2019-21 рр. за результатами конкурсу працювала з державним "Одеським припортовим заводом" (ОПЗ, м.Південне, Одеська обл.) за давальницькою схемою, подала офіційну заявку та повний пакет необхідних документів та сплатила реєстраційний внесок для участі у приватизаційному аукціоні ОПЗ, який призначено на 25 листопада 2025 року зі стартовою ціною 4,48 млрд грн.

"Цей раунд приватизації — реальний шанс повернути ОПЗ зі стагнації на шлях сталого розвитку та перетворити його на економічно ефективний і конкурентний актив. Ми йдемо на аукціон із чітким планом – модернізувати виробництво, підвищити операційну ефективність і забезпечити стабільну роботу підприємства…", – наводяться в релізі AGT у вівторок слова партнера компанії Олександра Горбуненка.

Зазначається, що AGT підписала угоду про конфіденційність (NDA) зі своєї сторони та очікує її підписання з боку державних органів

Як наголошується в релізі, поточний раунд приватизації заводу може стати успішним за умови прозорих правил приватизаційного аукціону, вільного доступу до енергоресурсів і логістики, чесного розподілу ризиків та гарантій безперервності виробництва під час переходу права власності.

На думку компанії, стабільна робота ОПЗ дозволить балансувати національний ринок мінеральних добрив та зміцнити експортні позиції України.

"У 2019-2021 роках ми інвестували значні ресурси в підтримку запуску та роботи ОПЗ. Тодішній зірваний приватизаційний трек показав просту річ: щоб зберегти стратегічну роль заводу, потрібне не тимчасове партнерство, а відповідальне довгострокове управління із прозорими зобов’язаннями перед державою і трудовим колективом", — підкреслив партнер AGT Володимир Колот.

Згідно з релізом, AGT має у своєму активі практичний досвід роботи на ринках газу, мінеральних добрив, аграрної продукції, логістики, успішну співпрацю з ОПЗ і здатна масштабувати напрацьований досвід в системні рішення підвищення енергоефективності ОПЗ, його технологічне оновлення та розвиток портової інфраструктури.

"Мета компанії — створити в Чорноморському регіоні сучасний центр тяжіння капіталу та компетенцій, який прискорить відновлення України та підвищить її конкурентоздатність на світових ринках", – підсумовується в релізі.

Компанія нагадала, що за період співпраці з ОПЗ у 2019-2021 роках забезпечила постачання 1,42 млрд куб. м природного газу, на потужностях заводу було вироблено 1,735 млн тонн карбаміду та 187 тис. тонн аміаку, понад 90% продукції реалізовано на експорт. AGT додала, що ініціювала додаткові виплати на користь заводу, що дало змогу спрямувати кошти на погашення заборгованості ОПЗ перед групою "Нафтогаз" на суму 68,1 млн грн.

Як повідомлялося, ОПЗ простоювало з кінця квітня 2018 року. Його роботу було зупинено через порушення давальником ТОВ "Всеукраїнська Енерго Компанія" договору з "Укртрансгазом". У серпні 2019 року завод відновив роботу за давальницькою схемою, відібравши на конкурсі ТОВ "Агро Газ Трейдінг" і запустивши один агрегат аміаку та два агрегати карбаміду. Заявки на конкурс з відбору "давальця" також подавали IBE Trade Corp (США), Maddox SA (Швейцарія), ПП "ОККО Контракт", ТОВ "Сокар Енерджі Україна" і ТОВ "Юг-Газ"(усі - Україна). ОККО та SOCAR було відмовлено в участі на підставі відсутності досвіду реалізації міндобрив.

Потім договір про давальницьку переробку природного газу в міндобрива кілька разів продовжували. Спроби змінити давальника через конкурс були безрезультатними, незважаючи на заяви Фонд державного майна (ФДМ) України та зміну керівництва, в результаті у вересні 2021 року ОПЗ знову зупинився.

Наприкінці вересня 2025 року Фонд оголосив продаж 99,5667% ОПЗ на онлайн-аукціоні у системі "Прозорро.Продажі" 25 листопада 2025 року. Пропозиції для участі у торгах приймаються до 20:00 24 листопада, розмір гарантійного внеску — 224,43 млн грн.

Зазначається, що об’єкт включає 45 одиниць нерухомого майна та інфраструктури включно з теплично-овочевим комбінатом, лікувально-оздоровчим центром, пансіонатом "Карпатські зорі" в Яремче та навчально-тренувальною спортивною водно-веслувальною базою, загальна площа нерухомості 285,4 тис. кв. м, а загальна площа 32 зареєстрованих земельних ділянок – 262,9 га, з яких 252,4 га на праві постійного користування. Станом на 30 червня 2025 року на підприємстві працювало 1436 осіб.

Виручка ОПЗ за січень-червень цього року склала 322,63 млн грн, тоді як чистий збиток – 280,79 млн грн. У 2024 році завод збільшив виручку до 944,22 млн грн з 494,57 млн грн роком раніше, але його чистий збиток зріс до 1 млрд 839,3 млн грн з 1 млрд 94,58 млн грн.

Станом на середину цього року заборгованість ОПЗ із заробітної плати складала 184,39 млн грн, перед бюджетом – 182,44 млн грн, прострочена кредиторська заборгованість – 16,62 млрд грн.

Переможець аукціону зобов’язаний зберегти основні види діяльності п’ять років та інвестувати щонайменше 500 млн грн, а також погасити борги із зарплати та перед бюджетом протягом року, поступово погашати прострочену заборгованість та надати гарантії для працівників і щодо дотримання природоохоронного законодавства.

В.о. голови правління-директор ОПЗ Юрій Ковальський в інтерв’ю "NV Бізнес" у серпні цього року повідомляв, що в серпні 2024 року менеджмент заводу пробував запустити один з двох агрегатів аміаку, але цей крок не став успішним. Відтоді ОПЗ перелаштували на перевалку зернових, і ця діяльність була єдиним джерелом доходу підприємства, але наприкінці червня у результаті російської повітряної атаки значних ушкоджень зазнали складські приміщення, що призупинило операції з перевалки. За словами Ковальського, партнером ОПЗ з перевантаження зернових виступає трейдер ТОВ "В АГРО". У маркетинговому 2024-2025 роках було перевантажено близько 638 тис. тонн зернових: 625 тис. тонн кукурудзи та 12,7 тис. тонн сої.

В.о. голови правління також повідомив, що ОПЗ суттєво оптимізувало витрати, продало непрофільні активи та ведемо активну роботу з кредиторами, зокрема, з НАК "Нафтогаз України", щоб запропонувати майбутньому інвестору життєздатну структуру боргу, який складає близько 2,5 млрд грн.

Ковальський зазначив, що з міркувань безпеки ОПЗ не планує відновлювати виробництво у найближчій перспективі, але підтримує виробничі лінії у повній технічній готовності, щоб мати змогу відновити роботу у найкоротші терміни, щойно це стане можливим. Він оцінив вартість запуску заводу у вартість приблизно 30 млн куб. газу.

Як повідомлялося, окрім пакету держави ще 0,0021% належало ТОВ "Конкорд Капітал", іншим акціонерам-фізособам - 0,4312%.

Держава кілька разів намагалася приватизувати підприємство, однак безрезультатно. У 2009 році переможцем конкурсу з продажу ОПЗ стала підконтрольна ексвласнику ПриватБанку Ігорю Коломойському компанія "Нортіма" за 5 млрд грн. Проте конкурсна комісія відмовилася визнати компанію переможницею через занижену ціну і підозру учасників конкурсу у змові та визнала конкурс таким, що не відбувся.

Потім у 2016 році Україна двічі виставляла 99,567% акцій ОПЗ на продаж: спочатку в липні за стартовою ціною 13,175 млрд грн, потім у грудні за зниженою ціною 5,16 млрд грн, однак обидва рази безрезультатно. Відсутність інтересу до ОПЗ, зокрема, була пов'язана з його боргом понад $250 млн структурам Дмитра Фірташа, підтвердженим Стокгольмським арбітражем.

Фонд держмайна України в кінці липня 2018 року відібрав очолюваний Pericles Global Advisory консорціум у складі White&Case LLP, Kinstellar, KPMG Ukraine і SARS Сapital як інвестрадника для приватизації ОПЗ. До коронакризи передбачалося, що підприємство може бути виставлено на продаж вже в серпні 2020 року, проте Фонд потім відклав ці плани на 2021 рік, а потім так і не реалізував їх. Останні роки до війни виробництво добрив на підприємстві велося з перервами за давальницькою схемою.