Інтерфакс-Україна
Економіка
19:50 29.04.2025

Мінфін понизив ставку річних доларових ОВДП до 4,17-4,25% річних

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Мінфін понизив ставку річних доларових ОВДП до 4,17-4,25% річних

Міністерство фінансів на первинних аукціонах у вівторок завдяки рекордному попиту з боку банків змогло понизити ставку дохідності за новим випуском річних доларових облігацій державної внутрішньої позики (ОВДП): ставка відсікання склала 4,25%, тоді як середньозважена – 4,17% річних проти 4,5% на попередньому аукціоні 25 березня, коли до продажу пропонувалися 11-міс. доларові папери.

Згідно із інформацією на сайті Мінфіну, за пропозиції $200 млн (тут і надалі за номіналом) попит склав $1,03 млрд, доходність в конкурентних заявках коливалась в межах від 4,0 до 4,49% річних, було задоволено 107 заявок зі 156.

Таким чином міністерству вдалося суттєво компенсувати погашення на $281 млн, яке відбулося минулого тижня.

Щодо гривневих облігацій, то на аукціонах з їх розміщення ставки залишилися незмінними: 16,35% за 16-міс. паперами, 17,1% – за 21-міс. та 17,8 – за 36 міс.

На відміну від попередніх аукціонів попит в цей раз змістився з найдовших облігацій на найкоротші, бо це був випуск воєнних облігацій. Але на всіх аукціонах попит був нижчим за пропозицію, яка складала 5 млрд на всіх трьох аукціонах: на 16-міс. – 4,83 млрд грн, на 21-міс. – 0,70 млрд грн та на 36 міс. – 2,79 млрд грн.

Мінфін, як і тиждень тому, задовільнив всі подані на аукціони заявки та залучив 8,51 млрд грн порівняно із 9,01 млрд грн на попередніх аукціонах.

 

 

Теги: #аукціон #овдп #мінфін

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