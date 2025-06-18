Кабмін затвердив порядок надання та позбавлення статусу УБД та особи з інвалідністю внаслідок війни іноземцям

Кабінет міністрів затвердив порядок надання та позбавлення статусу учасника бойових дій та особи з інвалідністю внаслідок війни іноземцям та особам без громадянства, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України.

Як повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук у телеграм-каналі, відповідне рішення ухвалено на засіданні уряду у середу.

Зокрема, порядком визначено процедуру надання статусу учасника бойових дій та статусу особи з інвалідністю внаслідок війни іноземцям та особам без громадянства, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, якою повноваження із надання таких статусів покладено на Міністерство у справах ветеранів.

У зв'язку з цим визначено, що діючі порядки для українців відтепер не поширюються на іноземців та осіб без громадянства.

Крім того, внесено зміни до порядку видачі посвідчень і нагрудних знаків ветеранів війни, якими передбачено можливість Мінветеранів видавати іноземцям та особам без громадянства посвідчення особи з інвалідністю внаслідок війни.