Інтерфакс-Україна
Події
13:02 05.06.2025

Зеленський підписав закон про компенсацію учасникам бойових дій витрат на ОСЦПВ

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Зеленський підписав закон про компенсацію учасникам бойових дій витрат на ОСЦПВ
Фото: сайт Президента України

Президент України Володимир Зеленський підписав закон про внесення змін до закону "Про обов'язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів" (ОСЦПВ) щодо компенсації витрат для певних категорій.

Як повідомляється на сайті Верховної Ради, 4 червня закон повернуто в парламент з підписом президента.

Раніше повідомлялося, що закон був прийнятий 17 квітня 2025 року за підтримки 285 народних депутатів.

Документ закріплює право учасників бойових дій та осіб з інвалідністю, отриманою внаслідок війни, мати право на компенсацію їхніх витрат на оплату страхових премій щодо ОСЦПВ з державного бюджету у порядку, встановленому Кабінетом міністрів.

Відповідна норма починає діяти з 1 січня 2025 року.

Документ також передбачає зменшення для страхувальника-особи з інвалідністю внаслідок війни на 50% розміру страхової премії з ОСАЦВ на постійній основі для його автотранспорту, який має робочий об'єм двигуна до 2500 куб. см чи потужність електродвигуна до 100 кВт.

Однак для цього керувати таким транспортним засобом повинен або безпосередньо страхувальник, або особа, яка також належить до інших категорій, які мають право на знижку. Також має бути дотримана умова користування транспортом без надання платних послуг із перевезення пасажирів та/або вантажу тощо.

Теги: #закон #убд #осцпв

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