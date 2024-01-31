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12:55 31.01.2024

Керівник ГСУ Нацполіції: Не ідентифікованими залишаються 2 тис. 100 загиблих українців, включно з військовими

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Керівник ГСУ Нацполіції: Не ідентифікованими залишаються 2 тис. 100 загиблих українців, включно з військовими

За час повномасштабної агресії РФ в Україні слідчі Національної поліції ідентифікували понад 3,6 тис. осіб, яких вважали зниклими безвісти, на сьогодні невстановленими досі залишаються 2 тис. 100 українців, зокрема й військових, повідомив перший заступник голови Національної поліції України - начальник ГСУ Нацполіції України Максим Цуцкірідзе.

"З моменту повномасштабного вторгнення слідчі Нацполіції ідентифікували понад 3,6 тис. осіб, які вважалися зниклими безвісти", - розповів Цуцкірідзе в ексклюзивному інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

За словами керівника ГСУ Нацполіції, ідентифікація відбувалася різними способами. "Насамперед ідеться про впізнання рідними та близькими за візуальними особливостями. Встановити загиблих військовослужбовців допомагають їхні побратими - вони знають, які документи та посвідчення, речі були у військового", - додав він.

Цуцкірідзе повідомив: "Невстановленими досі залишаються 2 тис. 100 осіб, включно з військовими. Тіла перебувають у такому стані, що ти не розумієш, військовий це чи цивільна людина. Також є багато не тіл, а останків".

Він уточнив, що велика кількість не ідентифікованих - із Дніпропетровської області. "Розуміємо, що в більшості - це тіла наших захисників, яких доставляють із передової", - сказав начальник ГСУ Нацполіції.

"Позиційна війна, на жаль, не дає змоги швидко забирати тіла загиблих воїнів із поля бою. У наших рефрижераторах зберігаються тіла і наших військових, і військовослужбовців РФ, які потім ідуть на обмін", - додав Цуцкірідзе.

Він також розповів, що наразі триває робота із внесення до бази ДНК-профілів рідних: "Уже є 7 тисяч профілів для порівняння. Наразі у нас є 32 швидкісних лабораторії з відбору ДНК, які надали міжнародні партнери, ще 12 очікуємо".

За словами Цуцкірідзе, майже 1 тис. осіб було ідентифіковано саме завдяки ДНК-експертизам.

"Криміналісти роблять колосальну роботу, щоб близькі могли по-людськи поховати рідну людину", - зазначив керівник ГСУ Нацполіції.

Теги: #ідентифікації_тіл #нацполіція

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