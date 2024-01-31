Проблеми з безпекою через зброю в країні не бачу, загрози громадянам немає – керівник Головного слідчого управління Нацполіції

Ексклюзивне інтерв'ю першого заступника голови Національної поліції України – керівника Головного слідчого управління Максима Цуцкірідзе агентству "Інтерфакс-Україна"

Під час війни коло питань до слідства Нацполіції достатньо різнопланове: від актуальних гучних справ і небезпеки від зброї в тилу до переслідування окупантів та ідентифікації загиблих українців. Перше інтерв'ю головного слідчого поліції України під час повномасштабної агресії рф.

Текст: Оксана Геронтьєва

Практики сприяння конкурентам по бізнесу через відкриття проваджень стане менше

Закиди про тиск на бізнес з боку правоохоронців і недостатню комунікацію набрали обертів після підозри засновнику й голові Інвестиційної компанії Concorde Capital Ігорю Мазепі. Генпрокурор заявив, що він категорично проти "традиції задіяння правоохоронних органів для того, щоб прибрати конкурентів". А що Ви з цього приводу скажете?

На мій погляд, мова більше про недостатню комунікацію, тому потрібен діалог. І він вже ведеться. Керівництво Нацполіції детально пояснило своїм підлеглим, як виконувати указ президента, яким затверджене рішення РНБО про забезпечення економічної безпеки під час воєнного стану.

Я забороняю своїм підлеглим реєструвати зараз не підслідні нам економічні правопорушення. Для цього є спеціальний орган – Бюро економічної безпеки. Ми готові оперативно допомагати колегам, оскільки в них не вистачає людей, але навмисне реєструвати провадження для того, щоб посприяти конкурентам – такої практики буде менше і менше. Обіцяю.

Протягом трьох місяців по економічних злочинах не будуть проводитися жодні процесуальні дії, - ми проводимо аудит цих проваджень. Чесний бізнес може впевнено працювати, платити податки і зміцнювати нашу країну. Але на розкрадання бюджету ми точно очі закривати не будемо!

Взагалі ж, вважаю, що не можна без кінця клеймити правоохоронців. Так, бувають неприємні і поодинокі моменти, коли при обшуках поліцейські перевищують повноваження, але такі співробітники притягуються до відповідальності і нашою внутрішньою безпекою, і ДБР.

Також можу навести купу прикладів, коли і сам бізнес маніпулює. Зокрема, лунають на нашу адресу претензії на кшталт "ви провели у нас обшук, забрали документи, техніку". Люди, так ми ж до цього зверталися до вас, просили надати документи, а відповіді від вас не було. Затвердили тимчасовий доступ за ухвалою суду – відповіді знову немає. А це вже дає підстави провести обшук.

Найскладніша ситуація з технікою: без допомоги працівників підприємства не маємо можливості скопіювати дані відповідно до законодавства, а отже — вилучаємо.

До речі, ми менше реєструємо і, відповідно, менше розслідуємо економічних злочинів. Звичайно, бізнесу в країні під час війни стало менше, але це ще й свідчення того, що підприємці віддають перевагу прозорим правилам гри.

Встановимо, чи були злочини проти журналістів замовними та чи причетні до цього правоохоронці

Міжнародна реакція на переслідування журналістів в Україні може мати ризики в плані підтримки нашої країни, тому вимагає об'єктивного розслідування і встановлення замовників цих злочинів. Незаангажоване розслідування буде, замовників знайдуть? Чи існує зв'язок між стеженням за командою Bihus.info та залякуванням журналіста-розслідувача Ніколова?

По інциденту з Ніколовим причетні до злочину особи встановлені, питання - в їхньому мотиві. Зараз перед поліцією і прокуратурою стоїть задача встановити, що саме спонукало цих людей вчинити такі дії, чи був цей злочин замовним, пов'язаним з журналістською діяльністю. Так, ми розпочали провадження за ст. 171 КК – перешкоджання професійній діяльності журналіста. Але також важлива позиція самого потерпілого – який мотив він вбачає. Все це буде встановлено.

Чи пов'язаний цей злочин зі слідкування за командою Бігуса? Я не бачу зв'язку: способи злочинів різні, мотиви різні. Частина команди Bihus.info не є журналістами, але в той же час їхні права були порушені. Ми зареєстрували 8 проваджень за фактом порушення приватного життя. Результати розслідування будуть — про них я обов'язково поінформую. Просто зараз, до повідомлення про підозру, не можу говорити, що та чи інша людина є потенційним злочинцем.

Не хочеться поспішати з висновками по цим провадженням, щоб не було звинувачень в тому, що відповідатимуть непричетні.

Є припущення, що це могли зробити самі правоохоронці

На даному етапі розслідування підстав для таких тверджень у нас немає. Насправді, це не так складно встановити. Своїм розслідуванням ми і відповімо на це питання.

Майже 7 тисяч зниклих, більше 2 тисяч неідентифікованих, 18 тисяч постраждалих дітей

Наскільки великий масив розслідувань воєнних злочинів в Нацполі? Чи ефективне розкриття з урахуванням величезного обсягу та специфіки злочинів?

Слідчими Нацполіції на сьогоднішній день зареєстровано 112,5 тис. воєнних злочинів – найбільша кількість серед того масиву, який розслідують правоохоронні органи. Це пов'язано, зокрема, з великим навантаженням на співробітників СБУ, яким підслідна ця стаття. До того ж, поліція завжди перша на місці обстрілів і все фіксує.

97 тис. злочинів розслідуються по статті про порушення звичаїв війни, частина вже передана до СБУ, але наші слідчі входять в слідчо-оперативні групи.

Воєнні злочини почали "спливати" після деокупації наших територій. Дивлячись в Ірпені на те, що скоїли окупанти, ми не знали, з чого почати: тут лежить тіло, поруч - стихійне поховання, повсюди знищені та понівечені будівлі… Слідчим поліції було трохи простіше зорієнтуватися, бо завжди розслідували вбивства, підпали будинків. Але треба віддати належне й колегам: в процесі роботи кожен з нас напрацьовував свої механізми, потім ми застосовували найбільш дієві з них, а надалі вже був злагоджений алгоритм дій.

Що стосується розкриття цих злочинів. Визнаємо, що маємо сильного військового агресора, а більшість воєнних злочинців знаходяться або на окупованій території України, або в рф. Але все ж ми розкриваємо злочини і на сьогодні маємо вже 2 тис. 400 підозр.

Переважна більшість з них – "заочка"

Так, але в той же час маємо і очні підозри. 22 російських військовослужбовця засуджені в Україні - за обстріли гуманітарних і евакуаційних колон, зґвалтування, інші воєнні злочини. Серед медійно відомих окупантів – Андрій Медведєв і Микола Карташов, які знаходяться у нас в СІЗО, щодо них проводиться судове слідство.

Скільки офіційно встановлено поліцією потерпілих, загиблих, зниклих без вісти? Та які цифри можуть бути в реальності?

Безпосередньо поліція задокументувала загибель 9 тис. 700 українців, ще 11 тис. отримали поранення, майже 7 тис. зникли безвісті. Це все – цивільні особи.

Серед постраждалих – 18 тис. дітей, 522 загинуло. По наших провадженнях 14 тис. українських дітей окупанти депортували в рф та білорусь.

Коли ми говоримо про потерпілих, то маємо на увазі територію, яка не окупована ворогом. Мені навіть страшно уявити, що коїться в окупації. Не знаємо всю правду, - потрібно буде в майбутньому по крихтах збирати свідчення і докази. Будинки в Маріуполі ворог просто зрівнював з землею, і невідомо, чи залишалися там люди. Українці гинули не тільки від снарядів, а й від кіптяви, задухи…

Втім, багато літніх людей на Донеччині досі залишається під постійними обстрілами...

Так звані "ждуни"?

Їх можна поділити на різні категорії, але в переважній більшості це люди, які намагаються перечекати війну. Поліцейські з підрозділу "Білий янгол" вмовляють місцевих евакуюватися, вивозять з-під обстрілів, здебільшого вже поранених, але все одно багато хто з місцевих залишається.

Я ще можу хоч якось зрозуміти літніх людей, які прожили там все життя і воліють там і померти. А як зрозуміти сім'ю, яка ще й дітей своїх під обстрілами тримає? Але насильно вивезти людину з її дому не можна, забрати дітей без згоди принаймні одного з батьків – теж.

Окупанти пошкодили і зруйнували квартири і будинки українців, держустанови та об'єкти критичної інфраструктури країни. Є розуміння, наскільки масштабними є збитки, зафіксовані у кримінальних справах поліції?

За результатами наших оглядів місць подій пошкоджені та зруйновані 3 тис. 700 закладів освіти, 1 тис 600 лікарень, майже 9 тис об'єктів критичної інфраструктури, 185 тис. житлових будинків. В майновому аспекті потерпілими є і громадяни, які втратили житло, і наша держава.

Що стосується безпосередньо збитків, які ми встановили за результатами експертиз, то українці втратили свого житла і майна більш ніж на 40 млрд грн! І це я говорю тільки про ті провадження, які розслідуються поліцією і по яких вже є економічні підрахунки.

Ми все фіксуємо і, впевнений, в майбутньому обов'язково будуть репарації від окупантів.

Скільки вже встановлено окупантів, які скоювали сексуальне насильство, піддавали українців тортурам?

По сексуальному насильству, скоєному під час війни, маємо 77 кейсів, 89 постраждалих. Частина постраждалих в Україні, частина виїхала, але співпрацює зі слідством. Результати не стовідсоткові, проте 27 підозр окупантам по цих злочинах ми повідомили. Переважна більшість – це заочні підозри.

Знову ж таки – ми не знаємо реальних цифр по сексуальному насильству, як і не знаємо скільки насправді людей загинули на окупованих територіях. Але цей злочин відноситься до воєнного і не має строку давності.

Щодо катівень, то по провадженнях, які розслідуємо, зафіксували 88 місць несвободи. 57 – після того, як зайшли на деокуповані території. Як правило, це були підвальні приміщення, ІТТ, СІЗО. Всі інші – 31 - зараз функціонують на окупованих територіях. Документуємо і розуміємо, хто саме причетний до цих злочинів. Частина окупантів вже отримали підозри. Є місця незаконного утримання українців і на території рф, по цих кейсах проводимо розслідування разом із СБУ.

Складно сказати, скільки саме потерпілих. Ми говорили про 6 тис. 800 наших зниклих громадян. Так от, це цивільні українці, які можуть знаходитися в тюрмах рф чи на іншій території. Не виключено, що окупанти брали цивільних для подальшого використання на обмін, можливо, як щитом прикривалися, коли відступали.

Розкажіть про формат роботи з потерпілими, які знаходяться за кордоном

У нас є певні інструменти в рамках Кримінального процесуального кодексу і вони передбачають міжнародну правову допомогу. Маємо статистику, хто і в якій країні знаходиться і даємо міжнародні доручення на проведення слідчих дій. Також зв'язуємся з потерпілими в рамках відеоконференції, є і практика зустрічей на території інших держав в наших консульствах чи посольствах.

На початку війни правоохоронці допитували потерпілих безпосередньо на кордоні, але, як на мене, це було і добре, і погано одночасно. Так, українці, які тільки-но виїжджали з країни, могли пригадати деталі злочинів, бо все свіже в пам'яті, а з іншого боку їхнє сприйняття дійсності було через призму шокового стану, емоцій. Вони думали тільки про те, що мають втекти від війни.

Особливості роботи по встановленню осіб підозрюваних окупантів. Чи є впевненість в тому, що докази будуть в подальшому визнані прийнятними в міжнародних судових інстанціях, оскільки методика ідентифікації особи компанією Clearview не сприймається однозначно в світі?

Методика ідентифікації, яку ви вказали, - це тільки один із способів встановлення особи, а насправді їх дуже багато. Про проведення негласних слідчих дій розповідати не буду, скажу лише, що використовуємо і супутниковий зв'язок, і радіоперехоплення від розвідувальних органів.

З камер відеофіксації "Безпечне місто" маємо великий масив фото- і відеоматеріалів подій, які відбувалися під час окупації, зокрема, Київщини. Також, коли окупанти "кивали п'ятами", залишали списки особового складу військовослужбовців рф.

Це все дало нам змогу ідентифікувати, а потім цей масив інформації порівнювати. Тобто, методика компанії Clearview використовується у сукупності з іншими. У системі, якою ми користуємося, є 30 млдр облич. Коли є співпадіння, проводимо фотопортретну експертизу, інші слідчі дії.

Так, хотілося б оперативніше розслідувати і притягати до відповідальності воєнних злочинців, але є міжнародні інституції, які чекають від нас опрацьовані, достовірні матеріали. Тому якість важливіша за швидкість. Впевнений, що міжнародні інстанції визнають докази прийнятними в сукупності з іншими нашими слідчими діями.

Крім того, плануємо цифровізувати всі воєнні злочини - міжнародні партнери нададуть нам для цього відповідну базу. По прикладу інших країн бачимо, що воєнні злочини розслідуються десятками років, оскільки не мають строків давності.

Пілотний проект вже діє в Харківській області: всі речові докази з деокупованих територій, які були зібрані, внесені в єдину базу: фактично за одним прізвищем окупанта можна визначити його переміщення, низку скоєним ним злочинів та бригаду чи роту, до якої російський військовий входив.

Ідентифікація тіл загиблих українців. Чи є серед загиблих від рук окупантів ще не встановлені?

Знаєте, я багато чого бачив у своєму житті, але те, що побачив в Ізюмі, буде супроводжувати мене все життя і викликати сильні емоції… Там ми встановили особи майже всіх, хто загинув в окупації.

З моменту повномасштабного вторгнення слідчі Нацполіції ідентифікували більше 3,6 тис. осіб, які вважалися безвісти зниклими. Ідентифікували їх різними способами. В першу чергу, мова йде про впізнання рідними і близькими за візуальними особливостями. Встановити загиблих військовослужбовців допомагають їхні побратими, - вони знають, які документи і посвідчення, речі були у військового.

Невстановленими досі залишаються 2 тис. 100 осіб, включно з військовими. Тіла знаходяться в такому стані, що ти не розумієш, військовий це чи цивільна людина. Також є багато не тіл, а останків. Велика кількість не ідентифікованих - з Дніпропетровської області. Розуміємо, що в більшості - це тіла наших захисників, які доставляються з передової.

Позиційна війна, на жаль, не дає можливості швидко забирати тіла загиблих воїнів з поля бою. В наших рефрижераторах зберігаються тіла і наших військових, і військовослужбовців рф, які потім йдуть на обмін.

Також триває робота по занесенню в базу ДНК-профілів рідних. Вже є 7 тис. профілів для порівняння. На даний момент у нас є 32 швидкісні лабораторії по відбору ДНК, які надали міжнародні партнери, ще 12 очікуємо. Десь 1 тис. осіб ідентифікували саме завдяки ДНКекспертизам. Криміналісти роблять колосальну роботу, щоб близькі могли по-людські поховати рідну людину.

Які Ваші очікування від бази ДНК українців за кордоном?

Болюче питання, бо порівняння зразків може бути виключно з кровним родичем. Хочу пояснити, що формулювання "база ДНК українців за кордоном" трохи маніпулятивне. Мова йде про відбір біологічного матеріалу – слини. Цей зразок направляється в Україну, і вже наші експерти-криміналісти виводять формулу ДНК і порівнюють в автоматичному режимі.

В процесі ідентифікації тіл нам допомагають наші міжнародні партнери. Це Міжнародна комісія з питань зниклих безвісти, яка знаходиться в Нідерландах. Ми співпрацювали з ними упродовж 2023 року, і за цей період відібрали зразки у понад 400 громадян України за кордоном. За допомогою такої співпраці було встановлено близько 90 збігів.

Міжнародна допомога не послаблюється

Як змінилися в цілому підходи та плідність міжнародної співпраці в контексті війни і розслідування невоєнних злочинів?

Майже всі країни Європи запитували у нас про потреби – надавали і надають гуманітарну допомогу, новітні технології (зокрема, прилади ANDE, які дозволяють встановити ДНКпрофіль за півтори години майже з стовідсотковою ефективністю), проводять для наших правоохоронців тренінги. Хотів би подякувати нашим партнерам: дуже плідна співпраця з відділом з правоохоронних питань посольства США, Радою Європи, КМЕС, Європолом, Євроюстом, Міжнародним кримінальним судом. Співробітництво та допомога не послаблюються з часом.

Що стосується напрямку, який не пов'язаний з розслідуванням воєнних злочинів, то це міжнародні доручення, які надаємо країнам ми чи країни надають нам. У порівнянні з довоєнним періодом ефективність виконання цих запитів підвищилась. Станом на сьогодні слідчими виконується понад 638 запитів компетентних органів іноземних держав про надання міжнародної правової допомоги у кримінальних справах.

Ці запити надходять через Офіс Генпрокурора і переважну більшість доручають виконувати саме поліцейським.

Так ми відслідковуємо іноземних злочинців і повертаємо їх в країні їх громадянства. Наприклад, минулого року ми ліквідували злочинну організацію, яка організувала колцентри у Дніпрі. 800 потерпілих чехів, збитків — 9 млн. євро. Ми залучили до цієї спецоперації більше ста правоохоронців, провели три десятки обшуків, вилучили докази і затримали всіх шістьох учасників злочинної групи та екстрадували у Чехію.

Ще один гучний кейс реалізували з французькими та норвезькими колегами: знешкодили транснаціональне угрупування, яке здійснювало хакерські атаки майже на дві сотні європейських та американських компаній. Під час цієї спецоперації тут були присутні більше 20 представників іноземних держав – членів JIT.

Таких прикладів є ще багато. Ми продовжуємо працювати.

Колаборанти і гроші на війні

Наскільки ефективне розкриття злочинів, породжених війною? Колаборантами займається і поліція, і СБУ, і ДБР

Поліція задокументувала майже 3 тис 500 фактів колабораційної діяльності, 200 фактів держзради, 170 – пособництва державі-агресору, повідомила 1 тис. підозр.

Перші результати по колаборантах ми отримали, коли зайшли на деокуповані території: місцеві розказували, хто був клерком у ворога, який тракторист при окупантах став "поліцейським", хто бюлетені носив... У СБУ ранг підозрюваних колаборантів, напевно, дещо вищий, але і ми активно працюємо.

Уявляєте, до нас навіть звертаються колаборанти про порушення своїх прав на окупованій території, бо, зокрема, втрачають свій бізнес. Вибачайте, але вони отримали своє. Менше з тим, ми будемо реагувати і на такі заяви, бо це наші громадяни, але до відповідальності за співпрацю з ворогом їх також притягнемо.

Шахрайства під час війни перетворилися на огидне заробляння на стресі і довірі людей…

Так, на жаль. До того ж відмічу великий зріст цього злочину у порівнянні з довоєнним періодом. Це, напевне, викликано і економічними негараздами, і нестабільним моральним станом громадян.

Фішинг-шахрайства стали дуже поширеними, ми їх розкриваємо. По колцентрах злочини досить складні в документуванні. Як правило, колцентри працюють на іноземні держави і, якщо немає потерпілих, то притягнути винних до відповідальності майже неможливо. Частину таких шахрайських дзвінків ми фіксуємо з непідконтрольних територій, з рф. Звернення міжнародних партнерів дає можливість нам рухатися і притягувати до відповідальності, зараз 150 таких проваджень розслідуємо.

Шахрайства під виглядом волонтерства і діяльності громадських організацій. Відразу на думку спала справа про дрони: сотні ошуканих осіб, які хотіли допомогти нашим воїнам. Організатор злочину зараз за кордоном, сподіваюся, що іноземні колеги видадуть нам його, інші учасники шахрайства вже отримали підозру.

Взагалі, за минулий рік ми повідомили про підозру у шахрайстві майже 5 тис. осіб. На 40% зросла і кількість направлених до суду правопорушень, але все це не відміняє потреби бути уважніше при передачі стороннім особам особистих даних та коштів.

Тому дуже прошу українців довіряти виключно волонтерам, які знаходяться в реєстрі волонтерів, не віддавати гроші невідомо кому. Є ж у нас перевірені можливості донатити – та сама "Армія дронів".

Багато зброї — це нормально для країни у війні, загрози громадянам поки що немає

Давайте поговоримо про зброю і вибухівку, злочини, пов'язані з їх використанням. Скільки вилучено? Скільки злочинів скоєно? Буквально днями у Кривому Розі хтось гатив з РПГ по п'ятиповерхівці, добре, що ніхто не постраждав

Цей стрілець вже встановлений і затриманий. Слава богу, що снаряд не розірвався, бо трішки вище – квартира нашого військового. Трішки нижче, куди він цілив, живе особа, яка займається незаконним виготовленням наркотиків, якийсь у них конфлікт виник на ґрунті наркотиків. До речі, наркотики - це ще одна велика проблема під час війни, але на фоні того, що кількість таких злочинів збільшується, максимально їх розкриваємо. Ми розуміємо обсяг зброї, яка була роздана у перші дні війни, чекаємо на прийняття законопроекту «Про право на цивільну вогнепальну зброю». Все, що видавалося МВС, обліковане, але крім МВС були і інші правоохоронні органи, у яких зброя залишалася на складах, видавалася на руки з автомобілів.

Кожного дня виявляємо та вилучаємо зброю - і на блокпостах, і трофейну. Просимо громадян: якщо ви дійсно хочете цією зброєю захищати свою домівку і країну – зафіксуйте, що у вас є та чи інша зброя.

Якщо говорити цифрами, то за минулий рік поліцейські вилучили 5 тис. одиниць вогнепальної зброї і 3 тис. вибухівки. Це значно більша цифра, ніж в довоєнні роки.

Враховуючи і трофейну зброю, і ту, яку вилучаємо в схронах, розуміємо, наскільки великий цей обсяг.

Загалом же велика кількість зброї - це закономірно під час війни. Наші захисники переміщуються в рамках ротації – зупиняємо, спілкуємося, просимо надати підтверджуючі документи, зв'язуємося з частинами, з командирами. Якщо немає підтвердження – вилучаємо зброю, ставимо на облік.

Наскільки загрозлива ситуація зі зброєю зараз?

Як керівник органу досудового розслідування проблеми для безпекової ситуації в країні у

зв'язку зі зброєю на руках я не бачу – ситуація контрольована. Для громадян на даний час загрози немає.

У минулому році було скоєно 800 вбивств з використанням зброї — це дещо більше, ніж у довоєнний період. В переважній більше це вбивства, скоєні у стані алкогольного сп'яніння. Вбивства ми фіксуємо, розслідуємо і розкриваємо на 97%. Серед тяжких тілесних розкриваємо 98%. Це насправді колосальна робота.

За час війни зменшилася вулична злочинність, проте частіше стаються ДТП

Яка загалом криміногенна ситуація в країні, які тенденції по завершенню другого року війни?

На загальнокримінальний стан в країні, на зниження рівню злочинності вплинули і втрата територій, і міграція населення за кордон, і внутрішня міграція. Діє комендантська година, яка в тому числі, є попередженням для скоєння злочинів. Посилення присутності нарядів правоохоронних органів на вулицях дало зниження на 50% так званої вуличної злочинності - крадіжки, розбій, пограбування, – а це половина всіх злочинів, які підслідні поліції. Втім, є зростання домашнього насильства. І це пов'язано з війною, психологічним станом людей, особливо, внутрішнє переміщених. 2 тис. 430 проваджень поліція розслідувала у минулому році по ст. 126-1 КК (домашнє насильство), 90% кривдників притягнуті до відповідальності. Мене насправді дуже тішить статистика притягнутих до відповідальності, бо ми можемо звернутися до потенційних жертв: повідомляйте про ці злочини, не замовчуйте, бо це може призвести до летальних випадків, які, на жаль, маємо.

Щодо ДТП. Ми втратили значні території, але в той же час бачимо зростання кількості ДТП, статистика по загиблим така сама, як і до війни. Розуміємо, з чим пов'язане збільшення ДТП – відсутність авіаперевезень, морського сполучення – немає альтернативних способів переміщення.

Слідчим потрібно заключення експерта, щоб визнати гранату гранатою

Які законодавчі зміни нагальні, щоб слідство Нацполіції працювали більш ефективно? Що буде в фокусі уваги ГСУ в цьому році?

З нагальних законодавчих змін, на які ми чекаємо рішення парламенту - використання довідки спеціаліста як доказу. В першу чергу, це стосується зброї. Спеціаліст, той же військовий, за хвилину скаже, що це граната, але ми не можемо затримати особу з гранатою, бо немає експертного висновку, що вилучене дійсно є гранатою. Є випадки, коли вилучаємо арсенали зброї і зобов'язані провести експертні дослідження. Втрачаємо на це час, за який зловмисники можуть втекти і переховуватися.

Те саме стосується наркотиків – необхідно максимально швидко провести експрес-тест на речовину, яка вилучається, щоб було оперативне підтвердження , що наркотик є наркотиком. Аналогічна ситуація з потерпілими по ідентифікації тіла – нам потрібно використання можливостей приладів ANDE.

Також в КПК треба внести зміни і дозволити слідчим без суду обирати запобіжний захід, не пов'язаний з триманням під вартою, зокрема по проступках. Мова йде про особисте зобов'язання чи поруки. Ці норми вводили для гуманізації законодавства у мирний час, а зараз, з урахуванням війни, об'єму і важливості кримінальних проваджень, це вже не актуально.

Крім того, хотілося б законодавчо закріпити можливість для слідчого і прокурора усувати причини і умови скоєння злочину – в конкретному випадку чи в глобальному масштабі. Наприклад, щоб можна було звернутися до комунальних служб з проханням залатати діру на ділянці дороги, де постійно стаються ДТП, чи попросити зробити освітлення вулиці, на якій неодноразово ставалися пограбування. Ну і, звісно, визначити відповідальність, якщо відповідні органи будуть ігнорувати наші ініціативи.

Крім того, нагальним є внесення змін до законодавства про виключення зі строку досудового розслідування часу на проведення міжнародних доручень. Багато проваджень закривається, тому що суди скасовують рішення про зупинення досудового розслідування у звʼязку з виконанням міжнародно-правових доручень та розшуку осіб.

У нас так злетів кейс по Міноборони - про непоставлені бронежилети і виведені кошти за кордон. Наші європейські колеги були вимушені відпустити підозрюваного, бо строк розслідування завершився. Зроблю все можливе, щоб поновити це розслідування.

Наразі триває робота над напрацюванням законодавчих ініціатив стосовно недопущення кібератак на об’єкти критичної інфраструктури. Тут важливо передбачити адекватну кримінальну відповідальність за несанкціоноване втручання в роботу електронних публічних реєстрів під час воєнного стану.

Наші громадяни не повинні боятися відповідати на дзвінки з номерів, яких немає в їх записнику. Тому маємо передбачити відповідальність не тільки за організацію шахрайських кол-центрів, а і за участь в їх роботі: нерідко маємо справу не з групою осіб, а з повноцінними офісами на сотні працівників, які також є співучасниками злочину.

Щодо акцентів роботи, то не думаю, що будуть суттєві зміни в криміногенній обстановці, що побачимо якісь нові види злочинів. Звісно, будемо активно розслідувати воєнні злочини, будуть підозри і обвинувачення, які, впевнений, в майбутньому розглядатимуться у міжнародних судах, зокрема МКС.