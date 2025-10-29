Енергоефективність державних будівель є нашим зобов’язанням для вступу в ЄС - віцепрезидентка Фонду Східна Європа

Бліц-інтерв’ю з віцепрезиденткою зі стратегічних партнерств Фонду Східна Європа Вірою Недзведською

Текст: Ніна Яворська

- Після реалізації енергоефективного проєкту в Мінфіні про які наступні подібні плани Фонду Східна Європа можна говорити?

- Це не перший і точно не останній наш проєкт з енергоефективності. В партнерстві з GIZ Україна ми вже реалізовували заходи енергомодернізації, наприклад, в попередній будівлі Міністерства регіонального розвитку на Великій Житомирській.

Фонд також активно співпрацює з громадами. Ми маємо системні напрацювання саме в роботі з державними, публічними будівлями і поступово масштабуємо підхід: від пілотних проєктів та твердих заходів до навчання на рівні центральних органів влади, ОМС та громад. Навчання забезпечує сталість змін, команди на місцях мають бути готові підтримувати ефект енергоефективних заходів у довгостроковій перспективі.

Власне, як і з модернізацією будівлі Мінфін, в цьому ми також завдячуємо підтримці проєкту "Просування енергоефективності та імплементації Директиви ЄС з енергоефективності в Україні", GIZ Україна. Саме через високий попит на заходи з енергоефективності в публічному секторі й неможливість з боку донорських організацій підтримати всіх і був започаткований проєкт Power Up: Experience Sharing, в межах якого ми навчаємо, як органам та установам державної влади повторити успіх Міністерства фінансів або розпочати власні проєкти з енергомодернізації. Багато будівель центральних органів влади зведені десятиліття тому, тож їх модернізація безпосередньо впливає на споживання енергоресурсів, розподіл бюджетних коштів, комфорт і навіть здоров’я працівників.

Ми активно шукаємо ресурси для впровадження проєктів у сфері енергоефективності. Разом зі всіма нашими міжнародними партнерами ми працюємо над тим, щоб можливостей підтримати аналогічні проєкти було більше, а "зелена відбудова" ставала нашою сталою практикою, а не мрією.

- За вашими спостереженнями, наскільки з роками підвищується інтерес до енергоефективної модернізації з боку органів влади?

- Ми чітко бачимо, що розуміння цієї проблематики покращується. Від "подумаймо" переходять до конкретних планів і дорожніх карт. Все більше центральних органів влади та органів місцевого самоврядування починають проактивно шукати ресурси – намагаються як знаходити бюджетні кошти, так і працювати з донорами, подаватися на програми міжнародної технічної допомоги. Це, мабуть, природна відповідь на виклик: будівлі старіють, рахунки зростають, очікування щодо комфорту у працівників теж. Є потреба, і вона змушує бути активними й шукати рішення.

- Що найбільше гальмує процес підвищення енергоефективності будівель?

- Будемо реалістами, заходи з енергомодернізації вимагають насамперед залучення чималих ресурсів. Адже в більшості старих будівель технічні проблеми накопичуються десятиліттями. Наприклад, сьогодні на презентації проєкту ми почули, що Мінфін зіткнувся ще з одним нагальним питанням – застаріла вентиляція 60-х років спричинюється до зайвого споживання енергії й високих рахунків за комунальні послуги. Виникає замкнене коло: високі витрати – менше вільних коштів на модернізацію – ще вищі витрати. Свою роль відіграють і зовнішні обставини: енергомодернізація державних будівель – це й без того непроста історія, а тим більше в умовах воєнного часу, дефіциту кадрів, певних логістичних викликів. Але водночас Міністерство фінансів показало дуже хороший приклад: коли є мотивація, бажання, готовність вкладатися й багато працювати, то досягти результату цілком реально.

- Наскільки важливе підвищення енергоефективності в реалізації євроінтеграційних планів України? Як це впливатиме на рішення європейців про прийняття нашої країни в ЄС?

- Звісно, це дуже важливо! Україна зобов’язана гармонізувати своє законодавство з нормами ЄС, в тому числі у сфері енергоефективності та будівель. По суті, ми маємо підтягнути національні норми до двох "опор": оновленої Директиви з енергоефективності (EED 2023/1791) та оновленої Директиви про енергоефективність будівель (EPBD 2024/1275). Наприклад, EED (Energy Efficiency Directive) зобов’язує публічний сектор щороку зменшувати кінцеве споживання енергії щонайменше на 1,9% (база – 2021 рік). Це про реальний менеджмент енергоспоживання в міністерствах, ЦОВВ, ОМС і підпорядкованих їм установах.

Енергомодернізація будівлі Міністерства фінансів – це практичне виконання вимог європейського законодавства про енергоефективність, яке втілює показову роль будівель центральних органів влади. Коли державні будівлі демонструють вимірювані результати – менше споживання, кращий мікроклімат, нижчі рахунки, – ми доводимо дві речі: по-перше, відповідність нормам ЄС, по-друге, спроможність упроваджувати політики на практиці. Саме це підсилює довіру партнерів і наближає нас до членства.

- У чому інтерес Фонду Східна Європа до енергоефективної модернізації будівель органів влади в Україні?

- Фонд Східна Європа вже понад 18 років працює в Україні, впроваджуючи різноманітні програми розвитку. На нашому рахунку понад 150 програм різного масштабу, реалізованих як на центральному, так і на місцевому рівнях. Місія, яку ми для себе визначили, – це трансформація України в державу, яка служить людям і їх захищає. Це проявляється в усьому, і енергоефективність – одна зі складових побудови такої держави.

Довідка: Фонд Східна Європа у 2023-2024 рр. реалізував енергомодернізацію будівлі Міністерства фінансів у рамках проєкту Power Up! з бюджетом приблизно EUR340 тис. Проєкт дозволив за рік скоротити витрати теплової енергії на 19,5%, електричної – на 12,9%. Річна економія коштів за електрику та опалення склала 3,6 млн грн, а викиди СО2 скоротилися на 225,3 тон.

Проєкт Power Up! реалізований за підтримки програми "Просування енергоефективності та імплементації Директиви ЄС з енергоефективності в Україні", який впроваджується Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH за дорученням уряду Німеччини та співфінансується Державним секретаріатом Швейцарії з економічних питань (SECO).

Проєкт Power Up! включав у себе, зокрема, енергоефективний ремонт вікон, модернізацію зовнішнього та внутрішнього освітлення, для чого всередині будівлі, наприклад, були замінені на LED-світильники більше 500 люмінесцентних світильники, модернізація двох теплових пунктів, а також термоізоляцію 2100 метрів трубопроводів, впровадження автоматичної системи енергомоніторингу. Одним з ключових елементів проєкту стала дахова СЕС 60 кВт, яка за рік згенерувала 57 МВт*год електроенергії, замістивши нею певну частку е/е з мережі.

Результати проєкту та підсумки експлуатації будівлі протягом року після енергомодернізації днями були представлені на заході "Енергомодернізація в дії: досвід Міністерства фінансів України та можливості для центральних органів влади" у Києві.

Детальніше про проєкт Power Up! читайте за посиланням https://interfax.com.ua/news/economic/1113787.html