Витрати теплової енергії після енергомодернізації будівлі Мінфіну за проєктом Power Up скоротилися майже на 20%, е/е – на 13%

Реалізований Фондом Східна Європа у 2023-2024 роках у Міністерстві фінансів проєкт Power Up з енергомодернізації будівлі обсягом близько EUR340 тис. дозволив за рік скоротити витрати теплової енергії на 19,5%, електричної – на 12,9%, повідомляється у презентації проєкту.

Вона була представлена під час заходу "Енергомодернізація в дії: досвід Міністерства фінансів України та можливості для центральних органів влади", який днями провели в Києві Фонд Східна Європа за підтримки GIZ Ukraine.

Проєкт Power Up став можливим завдяки підтримці проєкту "Просування енергоефективності та імплементації Директиви ЄС про енергоефективність в Україні", що впроваджується GIZ Ukraine за дорученням уряду Німеччини та у співфінансуванні Державного секретаріату Швейцарії з економічних питань (SECO).

Лідерка компоненти національних реформ проєкту "Просування енергоефективності та імплементації Директиви ЄС про енергоефективність в Україні" GIZ Ukraine Вікторія Школьна у коментарі "Енергореформі" під час заходу зазначила, що це був зразковий проєкт, роль якого полягає в тому, щоб дати приклад і показати конкретні кроки реалізації органам влади та бюджетним установам всіх рівнів.

Втім, вона зазначила, що після реалізації показового проєкту в Мінфіні "Проєкт просування енергоефективності" отримав понад 20 звернень від інших органів влади з проханням допомогти з енергоефективною модернізацією, що за її словами, свідчить про великий інтерес до цього і розуміння актуальності питання. Школьна уточнила, що обсяг фінансування проєкту Power Up у Мінфіні склав EUR340 тис.

"Роль цього проєкту не в тому, щоб бути мультиплікованим за рахунок коштів міжнародної технічної допомоги. Його роль – показати на своєму прикладі, які кроки потрібні для енергомодернізації, побачити прогалини в законодавстві та вдосконалити його, а також запровадити дієві механізми підтримки на національному рівні – і на цій базі побудувати ефективну систему для масштабної термомодернізації будівель в країні", – пояснила Школьна.

Вона також звернула увагу на те, що за результатами проєкту Power Up розроблені та надруковані два практичні посібники, які мають допомогти іншим органам впровадити комплекс енергоефективних заходів, враховуючи досвід проекту Power Up у Мінфіні.

Державний секретар Мінфіну Іван Бочко зазначив, що міністерство уже багато років послідовно підтримує впровадження енергоефективних заходів та відповідальне ставлення до енерго- та теплоресурсів, а після реалізації проєкту Power Up його будівля дійсно стала енергоефективнішою, комфортнішою і стійкішою до викликів.

"Ми переконалися, що інвестиції в енергоефективність – це вклад у стабільність, комфорт і майбутнє", – наголосив він.

Бочко запевнив, що Мінфін готовий ділитися своїм досвідом і сподівається, що його приклад стане поштовхом для інших органів та установ державної влади.

"Ми щиро вдячні нашим міжнародним партнерам – GIZ Ukraine, урядам Німеччини та Швейцарії, а також Фонду Східна Європа – за підтримку та спільну роботу. Вона доводить, що державні органи можуть бути амбасадорами енергоефективності згідно з українськими законами та Європейськими директивами", – підкреслив держсекретар Мінфіну.

Проєкт Power Up включав у себе, зокрема, енергоефективний ремонт вікон, модернізацію зовнішнього та внутрішнього освітлення, для чого всередині будівлі, наприклад, були замінені на LED-світильники 528 люмінісцентних світильники, модернізація двох теплових пунктів, а також термоізоляцію 2100 метрів трубопроводів, впровадження автоматичної системи енергомоніторингу. Одним з ключових елементів проєкту стала дахова СЕС 60 кВт, яка за рік згенерувала 57 МВт*год електроенергії, замістивши нею певну частку е/е з мережі.

Згідно з презентацією, представленою технічним координатором проєкту Олегом Масняком, річна економія коштів за електрику та опалення склала 3,6 млн грн, а викиди СО2 скоротилися на 225,3 тонн.

"Це був непростий шлях в умовах повномасштабного вторгнення, але він показав, що навіть в складних та непередбачуваних умовах енергоефективні рішення дають вимірюваний ефект і значно підвищують комфорт працівників у будівлі", – прокоментувала програмна координаторка проєкту Power Up: Experience Sharing у Фонді Східна Європа Юлія Смаглюкова.