19:39 10.12.2025

ЄІБ виділив EUR18 млн на енергофективну модернізацію 28 закладів соціальної інфраструктури

Європейський інвестиційний банк (ЄІБ) виділив EUR18,4 млн в у межах "Програми розвитку муніципальної інфраструктури України" (UMIP) - черговий транш фінансування буде спрямований на енергоефективну модернізацію 28 шкіл, дитячих садків та лікарень у Тернопільській, Запорізькій та Волинській областях, повідомляє пресслужба ЄІБ.

"Ми допомагаємо Україні відновлювати та покращувати дитячі садки, школи, лікарні та зелені зони, які є центральними для їхніх громад. Міцна та надійна громадська інфраструктура є життєво важливою для відновлення України", - зазначила Комісар Європейського Союзу з питань розширення Марта Кос.

У Волинській області EUR4,2 млн будуть спрямовані на модернізацію трьох основних закладів охорони здоров'я. У Тернополі за EUR11,3 млн профінансують енергозберігаючі модернізації у 20 школах та дитячих садках, включаючи встановлення систем моніторингу енергії у всіх навчальних закладах міста. У Запоріжжі EUR2,9 млн буде використано для реконструкції п'яти навчальних будівель, що скоротить втрати енергії та підвищить безпеку та комфорт для учнів і вчителів.

Фінансування підкріплене гарантією ЄС у межах інструменту Ukraine Facility обсягом EUR50 млрд, що підтверджує системну підтримку Євросоюзом відновлення України.

Програма розвитку муніципальної інфраструктури України (UMIP) — це масштабний інвестиційний проєкт із бюджетом EUR400 млн. Програма забезпечує фінансування для середніх і великих громад, фокусуючись на модернізації мереж тепло- і водопостачання, термореновації громадських будівель та впровадженні сучасних систем управління відходами.

Програмою спільно керують Міністерство розвитку громад та територій України та Міністерство фінансів. Для забезпечення успішної реалізації UMIP отримує технічну допомогу, що фінансується Трастовим фондом технічної допомоги Східного партнерства (EPTATF), яким керує ЄІБ, Інвестиційна платформа сусідства ЄС (NIP), та грант від Східноєвропейського партнерства з енергоефективності та довкілля (E5P) на субпроєкт модернізації систем централізованого теплопостачання в місті Лозова.

ЄІБ працює в Україні з 2007 року. Після повномасштабного вторгнення Росії у 2022 році Банк посилив свою фінансову підтримку, щоб допомогти зміцнити стійкість країни та відновити її інфраструктуру. Відтоді ЄІБ надав Україні фінансування на суму EUR4 млрд.

