Фонд енергоефективності за п'ять років компенсував ОСББ за програмами "Енергодім" і "ВідновиДім" близько 1 млрд грн



Фонд енергоефективності за п'ять років роботи компенсував об'єднанням співвласників багатоквартирних будинків майже 1 млрд грн, реалізував за програмою "Енергодім" 280 проєктів, "ВідновиДім" - приблизно 70, повідомила прес-служба Фонду.

За її даними, учасниками програм Фонду на сьогодні є 74 тис. домогосподарств: понад 64 тис. - "Енергодім", більше ніж 10 тис. - програми "ВідновиДім", запущеної в листопаді 2022 року.

Компенсації Фондом коштів за реалізацію проєктів становлять приблизно 1 млрд грн, із них за програмою "Енергодім" - 886 млн грн (280 повністю або частково завершених проєктів), "ВідновиДім" - приблизно 100 млн грн (близько 70 проєктів).

Згідно з повідомленням, партнерами Фонду виступають 252 українські громади. У співпраці з ними створено 137 регіональних ініціатив підтримки ОСББ у реалізації проєктів "Енергодім" і три ініціативи для програми "ВідновиДом".

Як повідомлялося, програма енергомодернізації багатоквартирних будинків "Енергодім" реалізується у співпраці з IFC, GIZ та ПРООН і фінансується коштом коштів статутного капіталу Фонду енергоефективності, що формується за рахунок державного бюджету України, а також внесків Європейського Союзу та уряду Німеччини. З березня 2022 року було тимчасово призупинено приймання нових заявок на участь у програмі, проте триває приймання та опрацювання заявок на затвердження проєкту, зміни до проєкту, на верифікацію та продовження строку реалізації проєктів.

У листопаді 2022 року Фонд енергоефективності України запустив програму "ВідновиДім", що передбачає повне відшкодування коштів на ремонт пошкоджених унаслідок російської агресії багатоквартирних будинків.На пілот проєкту, що охоплює ремонт 60-100 будинків, Європейський Союз спрямував EUR5 млн. Пізніше 28 листопада 2022 року Фонд енергоефективності, ЄС та IFC уклали угоду про грантове фінансування програми на EUR25 млн.