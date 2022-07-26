Економіка

19:12 26.07.2022

Україна отримає від ЄІБ майже EUR1,6 млрд

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Україна отримає від ЄІБ майже EUR1,6 млрд

Європейський інвестиційний банк (ЄІБ) виділить Україні EUR1,59 млрд під гарантію бюджету ЄС, щоб допомогти країні відновити найважливішу інфраструктуру, повідомила Єврокомісія (ЄК) у вівторок.

"Ця підтримка ЄІБ збереже фінансову життєздатність стратегічних компаній державного сектору та дасть змогу їм здійснювати терміновий ремонт критично важливих об'єктів інфраструктури, відновлювати надання основних послуг та задовольняти інші невідкладні потреби українського народу, зокрема людей, які були змушені залишити свої домівки", - заявив виконавчий заступник голови ЄК Валдіс Домбровскіс.

Він запевнив, що "Європейська комісія і далі працюватиме з державами-членами ЄС та нашими міжнародними партнерами, щоб підтримувати Україну на всіх рівнях стільки, скільки потрібно".

У повідомленні ЄК наголошується, що це другий пакет у рамках екстреного реагування ЄІБ щодо України, розроблений у тісній співпраці з Європейською комісією. Він йде за пакетом екстреної допомоги розміром EUR668 млн.

Повідомляється, що це нове фінансування, як і перше, пропонується на вигідних умовах на тривалий термін.

Банк виділить EUR1,05 млрд негайно. "Це допоможе уряду України покрити першочергові короткострокові потреби у фінансуванні, надати підтримку стратегічним державним компаніям, забезпечити терміновий ремонт пошкодженої інфраструктури, відновити надання порушених муніципальних послуг, а також підтримати термінові заходи щодо енергетики та енергоефективності в рамках підготовки до холодного сезону", - наголошується в документі.

Ще EUR540 млн буде спрямовано на відновлення, де це можливо, реалізації проєктів, які ЄІБ фінансує в Україні. Ці проєкти охоплюватимуть енергетику, енергоефективність, дороги, транспорт, освіту та інфраструктуру, а також програми відновлення, пояснюють у Єврокомісії.

Європейський інвестиційний банк – державна фінансово-кредитна установа ЄС для фінансування розвитку відсталих європейських регіонів у формі довгострокових кредитів. Статутний капітал формується за рахунок внесків країн-учасниць.

Теги: #україна #єс #еіб

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