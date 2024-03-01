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23:55 01.03.2024

Україна ідентифікувала тіла та фрагменти 2800 захисників

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Україна ідентифікувала тіла та фрагменти 2800 захисників

Україна змогла ідентифікувати тіла та останки 2800 захисників, які загинули внаслідок російського вторгнення, повідомляє уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубинець у п'ятницю.

На зустрічі з членами сімей загиблих військовослужбовців, організованою громадською організацією "Серце назовні", яка відбулася внаслідок звернення членів сімей військовослужбовців зі скаргами на тривалий термін ідентифікації непізнаних тіл захисників, офіс омбудсмена запросив представників державних органів для спілкування, з'ясування причин та обговорення вирішити проблему.

У зустрічі взяли участь міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко, заступники міністра, представники Координаційного штабу поводження з військовополоненими, МВС, ДСУ Нацполіції, МО, ГШ ЗСУ, СБУ.

"Зараз же, за словами міністра охорони здоров'я, понад 2800 тіл та фрагментів вдалося ідентифікувати. Продовжується процес пошуку їх рідних для повернення для поховання. Також, за словами представників державних органів, рідні не можуть знайти тіла захисників, оскільки вони ще не передані українській стороні. Проте процес репатріації тіл відбувається", – написав Лубинець у телеграм-каналі.

За словами омбудсмена, низка питань присутніх стосувалася термінів ідентифікації тіл та оповіщення сімей, роботи бази даних ДНК, комунікації зі слідчими, роботи експертів, алгоритмів ідентифікації тощо.

"На все це родичам надали вичерпні відповіді", - повідомив уповноважений.

Після зустрічі члени сімей загиблих героїв могли поставити представникам державних органів особисті питання.

"Україна максимально зацікавлена у тому, щоб повернути тіла загиблих воїнів", - сказав Лубинець.

Теги: #україна #загиблі #ідентифікації_тіл #лубинець

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