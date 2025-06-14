Інтерфакс-Україна
Події
14:11 14.06.2025

В Україну за результатами репатріаційних заходів повернули тіла ще 1200 загиблих – координаційний штаб

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В Україну за результатами репатріаційних заходів повернули тіла ще 1200 загиблих – координаційний штаб
Фото: https://t.me/Koord_shtab/

У суботу в рамках домовленостей у Стамбулі відбувся черговий етап репатріаційних заходів - Україна отримала ще 1200 тіл, які за твердженням російської сторони належать українським громадянам, зокрема військовослужбовцям, повідомляє повідомляє Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими (КШППВ).

Найближчим часом слідчими правоохоронних органів спільно з експертними установами МВС будуть здійснені всі необхідні експертизи та проведена ідентифікація репатрійованих тіл, йдеться у повідомленні КШППВ в телеграм.

Репатріаційні заходи вдалося провести за результатами спільної роботи співробітників Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, Об’єднаного центру при СБ України, Збройних Сил України, МВС України, Офісу Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, Секретаріату Уповноваженого з питань осіб зниклих безвісти за особливих обставин, ДСНС України, інших структур Сектору безпеки та оборони України.

Висловлюємо вдячність за сприяння Міжнародному Комітету Червоного Хреста.

Окрема подяка особовому складу Центрального управління ЦВС ГШ ЗСУ та Обʼєднаного центру забезпечення заходів ЦВС Збройних Сил України, який здійснює перевезення репатрійованих до визначених державних спеціалізованих установ, організовує передачу загиблих представникам правоохоронних органів в системі МВС та судово-медичної експертизи в системі МОЗ.

Теги: #координаційний_штаб #репатріація #захисники

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