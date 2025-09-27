Інтерфакс-Україна
Події
16:10 27.09.2025

Україна відправить консультативну групу в деякі країни щодо протидії російським дронам – Зеленський

Україна планує відправити до низки країн консультативну групу щодо протидії російським безпілотникам, і деякі представники з відповідних країн будуть навчатися в Україні, повідомив президент Володимир Зеленський.

"Передусім ми вже проводимо консультацію з кількома країнами. Поки що не буду казати, з якими, хоча деякі речі були публічні, ми давали сигнали деяким країнам. Консультативну групу в деякі країни ми відправимо - наших людей щодо того, як протидіяти таким крокам. Деякі країни-представники будуть в Україні навчатися. Ми просто домовились, поки що без конкретики щодо цих країн", - сказав Зеленський під час брифінгу в суботу.

Президент пояснив, що зараз Володимир Путін перевіряє здатність Європи захистити своє небо, і що він не буде чекати закінчення війни в Україні, а "відкриє якийсь інший напрямок".

"Він перевіряє здатність Європи. Він перевірив, що здатність захистити своє небо від сучасних дронів Росії поки що немає у європейців", - додав Зеленський.

