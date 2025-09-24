Дрони призводять до майже 80% втрат серед особового складу та техніки, треба шукати протидію - Залужний

Фото: надано Залужним

Надзвичайний і повноважний посол України у Сполученому Королівстві Великої Британії, ексголовнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний очікує ускладнення ситуації на полі бою через розвиток систем штучного інтелекту, зокрема, в безпілотних системах, та заявляє про необхідність якнайшвидшого винайдення засобів, які підвищать виживання особового складу.

“Станом на сьогодні саме застосування ударних БПЛА призводить до майже 80% втрат серед особового складу та техніки. Це свідчить, що засоби захисту попереднього періоду, такі як фортифікаційне обладнання, бронювання бойових машин, навіть індивідуальний бронезахист нівельовані масштабом застосування, летальністю та точністю сучасних БПЛА”, - написав Залужний у своїй статті для видання “ZN,UA”, опублікованій в середу.

За його словами, це спонукає шукати шляхи протидії БпЛА тактичного рівня, щоби зберегти життя та здоров’я військовослужбовців, які виконують завдання як на лінії бойового зіткнення, так і поза її межами.

“Через прозоре поле бою тисячі дронів і сенсорів сформували вже більш як 20-кілометрову kill zone із високою ймовірністю ураження, де кожен тепловий слід, радіосигнал чи зайвий рух спричиняє негайну реакцію, спрямовану на знищення. Фактично загибель, поранення чи психічний злам є неминучими наслідками тривалого перебування на передньому краї у сучасних умовах… Найгірше — на нас чекає подальше ускладнення ситуації. Це можливо через розвиток технологій штучного інтелекту, що призведе до появи спочатку напів-, а згодом повністю автономних ударних систем, які принесуть вищий, якісно новий рівень загрози для людини на полі бою”, - відзначив ексголовнокомандувач.

Реакцією на такий виклик, за словами Залужного, може стати виведення людини з лінії бойового зіткнення та заміна її роботизованими системами, але наразі відсутність технологій та сучасний рівень розвитку безпілотних і автономних систем ще не дає змоги замінити людину в будь-яких масштабах на полі бою.

“Крім того, нав’язана нам (російськими окупантами – ІФ-У) тактика “засипання штурмами” наразі все ще вимагатиме наявності на позиціях саме підготовленого особового складу, хоча, звісно, не у великій кількості. Отже, єдиний вихід сьогодні полягає у якнайшвидшому винайденні засобів чи систем, які підвищать виживання особового складу… Потрібно створити систему протидії новій загрозі у війні нового типу — дронам. Адже саме вони стали основним чинником, що призводить до втрат особового складу та, відповідно, впливає на результат бойових дій”, - вказав він.

Ексголовнокомандувач також відзначив, що сьогодні загальна картина бойових дій заснована на тому, що велика концентрація людей навіть у обороні неможлива, а будь-яке збільшення кількості особового складу на позиціях призводить до їхнього знищення ударами FPV або артилерії. “Тому оборона будується розосередженням позицій і зайняттям їх відносно малими групами, які вимушені діяти автономно протягом певного часу у дійсно надважких умовах. Ще один факт — зона ураження як ударними БпЛА, так і артилерією, що діють спільно, постійно розширюється… Це призводить не лише до руйнування шляхів логістики, а й до поступового зникнення такого поняття, як тил”, - відзначив Залужний.