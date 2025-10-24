Інтерфакс-Україна
Події
16:56 24.10.2025

Кабмін запускає механізм компенсації воєнних ризиків для бізнесу - Свириденко

Кабінет міністрів України запускає механізм компенсації воєнних ризиків для бізнесу, повідомила прем'єр-міністр Юлія Свириденко.

"Підприємства з територій підвищеного ризику (прифронтові регіони - ІФ-У) зможуть отримати до 10 млн грн компенсації за пошкоджене чи знищене майно внаслідок атак. Після фіксації збитків і подання документів до ПрАТ "Експортно-кредитне агентство" держава відшкодовує частину втрат у межах цього ліміту", - написала Свириденко в телеграм-каналі по результатам засідання уряду у п'ятницю.

Що стосується дії програми на всю Україну, то за словами прем'єра, за моделлю, подібною до "5-7-9%", держава компенсує частину вартості страхових премій за договорами страхування від воєнних ризиків — щоб знизити тариф для бізнесу до 1%.

"Наприклад, якщо підприємство у Рівненській області страхує майно на 50 млн грн за ставкою 3%, держава покриє дві третини вартості цієї страховки — але не більше 1 млн грн на рік", - розповіла вона.

Зазначається, що подати заявку можна онлайн на сайті ПрАТ "Експортно-кредитне агентство" або на платформі "Дія.Бізнес".

За програмою компенсуються: збитки від ракетних і дронових ударів, уламків ППО, пожеж, вибухів і ударної хвилі.

"Важливо: після виплати компенсації, право вимоги до росії відшкодувати збитки в межах цієї суми переходить державі", - наголосила Свириденко.

За її словами, уей механізм — частина політики розвитку українських виробників "Зроблено в Україні". 

Як повідомлялося, Японський банк міжнародного співробітництва (JBIC) розглядає розглядає питання про створення спеціальної кредитної лінії з розширеним страхуванням ризиків для фінансування енергетичних проєктів в Україні.

Японське експортно-кредитне агентство (NEXI) готове розширити страхування воєнних ризиків в Україні, що є ключовим для залучення японських інвестицій і технологій до відновлення української промисловості та інфраструктури.

Теги: #воєнні_ризики #свириденко #компенсація

