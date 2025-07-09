Страхові компанії готові надати реальні пропозиції по створенню системи страхування та перестрахування воєнних ризиків – голова АСБ

Страхові компанії готові надати реальні пропозиції з розробки комплексної програми часткового державного субсидування страхування та перестрахування воєнних ризиків із врахуванням міжнародного досвіду та з мінімізацією витрат державного бюджету під час війни.

Про це повідомив генеральний директор Асоціації "Страховий бізнес" В’ячеслав Черняховський коментуючи відхилення комітетом Верховної Ради законопроєкту "Про систему страхування воєнних ризиків" №12372.

По його словам з моменту реєстрації законопроєкту, АСБ обговорювала та детально опрацьовувала документ із широким колом бізнес-об'єднань, розповідаючи про його ризики, "підводні камені" та можливі негативні наслідки для страхової галузі, держави та бізнесу.

"З нашими висновками погодились такі впливові структури, як УСПП та Українська Рада бізнесу, і разом ми змогли донести нашу позицію", - зазначив він.

При цьому бізнес-об’єднання, зокрема, вказали на неприпустимість витрат із державного бюджету на створення спеціальної державної агенції зі страхування, що за задумом авторів документу, мала б монопольно здійснювати страхування та перестрахування воєнних ризиків та/або визначати умови для відповідних страхових продуктів.

Серед основних недоліків законопроєкту він назвав необхідність обов’язкового страхування застав за банківськими кредитами незалежно від об'єкта та його географії, такий підхід не дозволяє всім бажаючим підприємцям та громадянам скористатися державною програмою. Також викликає сумніви спроможність страхування політичних ризиків такого акціонерного товариства, що належить державі, в країні, в якій такі ризики можуть статися.

Крім того, великий ризик монопольного встановлення цін на страхування, а також сплата комісійної винагороди посередникам (в першу чергу, банкам) призведе до нетарифного тиску на собівартість продукції всіх підприємців-позичальників в більший бік, що буде додатковим фактором інфляційного тиску та зменшенню надходжень до держбюджету.

"Питання розширення можливостей для страхування воєнних ризиків є важливим для збереження та розвитку економіки України за військових умов, проте законопроєкт №12372 не враховує реальні потреби громадян та бізнесу, зокрема на прифронтових територіях з високим ступенем ризику, а тому має бути докорінно змінений", - підкреслив Черняховський.