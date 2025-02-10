Кількість страховиків в Україні у січні -2025 не змінилася

Кількість страхових компаній України у січні 2025 порівняно з груднем 2024–го не змінилася, станом на кінець місяця на ринку працювало 55 ризикових страховиків, 10 – спеціалізуються на страхуванні життя, один – зі спеціальним статусом ("Експортно-КА"), повідомляється на сайті Національного банку України (НБУ).

Загалом кількість учасників небанківського фінансового ринку країни за минулий місяць скоротилася з 876 на початок місяця до 872.

Кількість банків не змінилася – 62.

Крім того, у січні двом кредитним спілкам анульовано всі ліцензії добровільно (на підставі поданих ними заяв), одній фінансової компанії - примусово. Також НБУ погодив звуження обсягу ліцензії 16 фінансовим компаніям. 21 фінансовій компанії примусово виключили окремий вид фінансової послуги з ліцензії на діяльність фінкомпанії.

Станом на 1 лютого 2025 року на ринку небанківських фінансових послуг працювало 478 фінансових компаній (у грудні 479), 102 кредитні спілки (було 104), 43 страхові брокери (було 44), один лізингодавець, 73 колекторські компанії, 109 ломбардів (кількість не змінилася).

Кількість банківських груп над ринком не змінилося (15), як і кількість небанківських фінансових груп (40).

Також не змінилася чисельність на ринку надавачів фінансових платіжних послуг. Як і раніше, тут працюють 18 платіжних установ, 12 фінансових установ, які мають право на надання платіжних послуг, один банк–емітент електронних грошей та один оператор поштового зв'язку, 49 комерційних агентів, 30 технологічних операторів платіжних послуг.

У січні до Нацбанку надійшло 207 запитів від учасників ринку щодо реєстраційних та ліцензійних дій. Кількість запитів щодо фінансових компаній, ломбардів та лізингодавців становила 135, страховиків – 38, кредитних спілок та колекторських компаній – 8, банків – 25, операторів платіжних послуг – один.