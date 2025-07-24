Раді пропонують ввести обов’язкове держстрахування життя та здоров’я волонтерів

Забезпечити коштом державного бюджету обов’язкове державне страхування життя, здоров’я та працездатності волонтера від нещасного випадку під час надання волонтерської допомоги, необхідної для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави, пропонує законопроєкт, зареєстрований 21 липня у Верховній Раді.

Автором цієї законодавчої ініціативи є народний депутат України Максим Заремський ("Слуга народу").

Проєктом закону про внесення відповідних змін до закону України "Про волонтерську діяльність" передбачено, зокрема, що порядок та умови державного страхування життя, здоров’я та працездатності волонтера визначатиме центральний орган виконавчої влади, який реалізує державну політику у сфері волонтерської діяльності, за погодженням з Національним банком України.

Як зазначається в пояснювальній записці до цього документу, передбачається, що на початковому етапі застосування законопроєкту, у разі його прийняття в цілому як закону, покрити ймовірне збільшення видатків Державного бюджету України можна буде, зокрема, за рахунок скорочення на відповідну суму обсягу державної програми "Резервний фонд" або за рахунок скорочення неефективних видатків й отримання додаткових надходжень внаслідок легалізації тіньового сектору економіки.