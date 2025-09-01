Україна у серпні 16 разів лідирувала за ціною е/е на спотовому ринку в Європі

Україна у серпні 16 разів (2-4, 6, 8-11, 13-14, 17-19, 29-31 серпня) посідала перше місце за середньодобовим показником індексу ціни BASE на ринку електричної енергії "на добу наперед" (РДН), якщо порівняти з 26 країнами Європи.

Як свідчать дані ENTSOE, за вказаним показником 10 разів також за минулий місяць лідирувала Італія (1, 5, 7, 12, 15-16, 23-25, 27 серпня).

Станом на 31 серпня, зокрема, найвищий в Європі ціновий індекс е/е базового навантаження BASE на РДН України становив 5 101,38 грн/МВт*год. Найнижчий було зафіксовано у Франції – 908,55 грн/МВт*год.

Як повідомлялося, ціновий індекс е/е базового навантаження BASE на РДН України за 20 днів серпня 2025 року становив 5 409,89 грн/МВт*год, збільшившись на 8,1% порівняно з аналогічним періодом липня (5 005,05 грн/МВт*год) і продовживши динаміку цінового зростання другий місяць поспіль.

Україна у липні лідирувала за показником індексу ціни BASE на РДН серед 27 європейських країн п'ять разів (18, 27-30 липня), червні – шість (1, 7, 8, 10, 28 і 29 червня), травні – 11 (1-8, 11, 17 і 25 травня), квітні – п'ять (16, 17, 27, 28 і 29 квітня).

За підсумками 2024 року Україна за вказаним показником індексу BASE на РДН, що становив 4 522,87 грн/МВт*год у розрахунку за єдиним центральноєвропейським часом (СЄТ), посіла третє місце серед 27 європейських країн.