Реєстрація електронних кабінетів для вступників до закладів передвищої освіти на основі 9 класів триватиме до 20 жовтня

Реєстрація електронних кабінетів для вступників до закладів фахової передвищої освіти на основі 9 класів (базова середня освіта) триватиме до 20 жовтня 2025 року, повідомило Міністерство освіти і науки.

"З 25 червня відкрито реєстрацію електронних кабінетів для вступників до закладів фахової передвищої освіти на основі 9 класів (БСО — базова середня освіта). Реєстрація триватиме: з 25 червня до 20 жовтня 2025 року. Подання заяв — з 1 до 14 липня 2025 року", - йдеться в повідомленні міністерства.

Відзначається, що реєстрація здійснюється на офіційній сторінці "Вступ-2025" на сайті Єдиної державної електронної бази з питань освіти (ЄДЕБО): https://vstup.edbo.gov.ua/

"Для вступників, які подають документи до закладів фахову передвищу освіту після 11 класів на основі повної загальної середньої освіти (ПЗСО) або на основі диплому кваліфікованого робітника (КР), реєстрація електронних кабінетів розпочнеться з 1 липня і триватиме до 20 жовтня 2025 року. Приймання заяв для вступників на основі 11 класів або диплому КР: за співбесідою і творчими конкурсами відбудеться з 5 до 26 липня; із сертифікатом НМТ — з 5 липня до 2 серпня", - розповіли у відомстві.