Події
09:51 10.10.2025

Заклади освіти Київщини працюють у звичному режимі - ОВА

Заклади освіти Київської області працюють у звичному режимі, освітній процес не зупинено, повідомив начальник Київської обласної військової адміністрації (ОВА) Микола Калашник.

"У тих населених пунктах Бориспільського та Броварського районів, де унаслідок ворожої атаки відсутнє світло, заклади освіти перейшли на роботу через генератори", - написав Калашник в телеграм-каналі.

Він повідомив, що на базі шкіл розгорнуто "Пункти незламності", де є можливість підзарядити пристрої, обігрітися, сформовано запас води. 

"Пункти незламності не заважають повноцінному освітньому процесу та відзоновані", - дода він.

Як повідомлялося, раніше в Департаменті освіти і науки КМДА повідомили, що у зв’язку з відсутністю електропостачання та водопостачання в частині Києва робота закладів освіти організовується відповідно до умов надзвичайної ситуації.

Після нічного російського обстрілу енергохолдинг "ДТЕК" повідомив, що частина Києва залишилася без світла.

