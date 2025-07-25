Інтерфакс-Україна
Економіка
13:00 25.07.2025

ДАР розпочав реєстрацію на отримання фінансової допомоги фермерськими господарствами на ведення діяльності та придбання с/г угідь

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ДАР розпочав реєстрацію на отримання фінансової допомоги фермерськими господарствами на ведення діяльності та придбання с/г угідь

В інформаційно-комунікаційній системі "Державний аграрний реєстр" (ДАР) розпочався прийом заявок для отримання фермерськими господарствами фінансової підтримки на провадження та диверсифікацію виробничої діяльності та придбання земельних ділянок сімейними фермерськими господарствами без набуття статусу юрособи, повідомила пресслужба ресурсу у Facebook.

Згідно із повідомленням, фінансова підтримка у розмірі не вище 1 млн грн із зобов’язанням повернути бюджетні кошти упродовж п`яти років, відповідно до Порядку використання коштів, передбачених у держбюджеті для надання підтримки, затвердженого постановою Кабінету міністрів №1102 від 25 серпня 2004 року із правками (постанова №888 від 16 липня 2025 року).

Прийом заявок здійснюватиметься з 24 липня 2025 року до 22 серпня 2025 року.

Теги: #дар #фінансова_допомога #реєстрація

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