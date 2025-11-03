Роботу над варіантами фінансової допомоги Україні у 2026-2027 рр. продовжать - прессекретар ЄК

ЄС підтвердив свої зобов'язання забезпечити фінансову допомогу Україні у 2026-2027 рр., триває обговорення того, як це буде зроблено, "репараційний кредит" не знято з порядку денного, заявила офіційна представниця Єврокомісії (ЄК) Паула Пінью.

"Європейська рада просила нас представити варіанти. Ми над цим працюємо. Головна увага приділяється "репараційному кредиту", - сказала прес-секретар у понеділок на брифінгу в Брюсселі, зазначивши, що в позиції ЄК у цьому плані нічого не змінилося.

"Ми прагнемо задовольнити фінансові потреби України. І це було підтверджено у висновках Європейської ради. (...) Методи, установки для цього все ще є предметом обговорення, але наше зобов'язання було підтверджено Європейською радою. Це зобов'язання задовольнити фінансові потреби України на 2026-2027 рр.", - відповіла Пінью на запитання про перспективи фінансової допомоги Євросоюзу Києву.

Вона нагадала, що Єврорада повернеться до цього питання в грудні.

Європейська рада на засіданні 23 жовтня закликала Єврокомісію "якнайшвидше представити варіанти фінансової підтримки, що ґрунтуються на оцінці фінансових потреб України", а також разом із Радою ЄС "продовжити роботу, щоб Європейська рада могла повернутися до цього питання на своєму наступному засіданні".

На цьому саміті також було заявлено, що, "відповідно до законодавства ЄС, російські активи мають залишатися заблокованими" доти, доки тривають воєнні дії, і до "компенсації збитків" Україні.