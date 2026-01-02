Біржовий продаж лісу "Лісів України" з II-кв.-2026 враховуватиме рейтингування доброчесності покупців – Соболев

Фото: https://www.facebook.com/

ДП "Ліси України" пропрацювало з біржами та прийняло протокол, який набирає чинності з січня 2026 року та почне застосовуватися з торгів на другий квартал 2026 року, який спрямований на вдосконалення біржової торгівлі та запроваджує рейтингування доброчесності учасників, повідомив міністр економіки, довкілля та сільського господарства України Олексій Соболев в інтерв’ю агентству "Інтерфакс-Україна".

"Ті, хто системно порушує правила або є недоброчесним, будуть зобов’язані надавати більшу фінансову гарантію, щоб покривати ризики невиконання контрактів", – надав він відповідь на запитання агентства.

За його словами, як експеримент запроваджується недопуск на три місяці недоброчесних учасників, зокрема, тих, хто фактично виконує менше ніж 30% договірних зобов’язань за контрактами, які вони отримали на біржі, і цей механізм надалі буде вдосконалюватися.

"Окремо ми вже організували повне відкриття інформації про покупців: ринок бачить, хто купує деревину, які обсяги в розрізі видів деревини, а також буде відкрита інформація про недоброчесних учасників і тих, хто не виконує зобов’язання", – зазначив Соболев.

За його словами, буде продовжена робота, щоб оновлені правила біржової торгівлі та вимоги доброчесності були обов’язковими не лише для ДП "Ліси України", а й для всіх лісокористувачів, включно, з комунальними та іншими формами власності, де здійснюється лісокористування.

Він повідомив, що ДП "Ліси України" цього року інвестувало у розвиток понад 2 млрд грн у відновлення та розвиток, та мають збільшити цей показник до 3 млрд грн, тоді як до реформи рівень інвестицій становив близько 200 млн грн.

Міністр зазначив, що цього року на підприємстві сформована наглядова рада, ініційовано низку аудитів, створені додаткові незалежні інструменти контролю (комплаєнс, управління ризиками тощо) за всіма процесами, в тому числі кадровими призначеннями. Крім того, посилено прозорість системи реалізації продукції – відтепер у публічному доступі є детальна інформація щодо кожної укладеної біржової угоди підприємства.

"ДП "Ліси України" завершує 2025 рік із рекордними відрахуваннями до держбюджету - понад 15 млрд грн. Підприємство отримало понад 8 млрд грн прибутку та інвестувало 2 млрд грн у розвиток", – наголосив Соболев.

За його словами, лісова галузь була прибутковою і до реформи, але внаслідок відсутності централізованого управління та контролю, непрозорих закупівель і системи реалізації кошти до бюджету не доходили.

"Сьогодні ми говоримо про монетизацію лісу як економічного ресурсу, і ця монетизація може бути збільшена через інвестиції, прозорість та посилення системи контролю", – наголосив глава Мінекономіки.

Він додав, що важливо завершити цифровізацію системи контролю за рухом деревини, щоб мінімізувати зловживання та тіньовий ринок.

"Критично важливо також збільшити обсяги заготівлі, адже ринок готовий споживати суттєво більші обсяги деревини. Це теж результат реформи — бізнес в умовах війни інвестує у збільшення виробництва, бо з’явився відкритий конкурентний доступ до сировини", – зауважив міністр.

За його словами, відбулися численні зустрічі з деревообробниками, які вважають, що ресурсу може бути більше, ціни нижче, а система розподілу продукції має першочергово задовільняти виробників.

"Щодо збільшення заготівлі урядом ухвалені зміни у нормативну базу, і лісівники очікують показати результат уже за підсумками першого кварталу", – сказав Соболев.

Він зауважив, що окремий напрям роботи на наступний рік — збільшення кількості лісів в управлінні підприємства, зокрема за рахунок передачі "непрофільних" лісів від Міноборони. Також ведеться робота з Фондом державного майна України, щоб передати в управління ДП лісові підприємства, які наразі обробляються неефективно.

Повністю інтерв’ю з міністром економіки, довкілля та сільського господарства Олексієм Соболевим читайте на сайті агентства https://interfax.com.ua/news/interview/1133242.html