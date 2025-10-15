Інтерфакс-Україна
Економіка
19:27 15.10.2025

Річні форвардні контракти на ліс можуть бути запроваджені у 2026р


Річні форвардні контракти на ліс можуть бути запроваджені у 2026р

Номенклатура форвардних контрактів на ліс, яка наразі включає тримісячні та річні, наступного року може бути розширена річними, повідомив голова Державного агентства лісових ресурсів України Віктор Смаль в інтерв’ю агентству "Інтерфакс-Україна".

"Ми почали цю історію в 2025 році з тримісячних контрактів, зараз перейшли на піврічні контракти і планували їх збільшувати. Бізнес каже, що йому піврічних вистачає, тому поки лишаємо їх. Але, скоріше всього, з наступного року спробуємо і річні", – зазначив голова Держлісагентства.

За його словами, форвардні контракти довели свою ефективність: змогли забезпечити зручність для учасників ринку та одночасно захистити державні інтереси.

"У першому півріччі 2025-го року у нас пройшло 450 тисяч куб. м, а вже на друге півріччя вийшло 1,5 млн куб. м: по 750 тис. куб. м на квартал. Сумарно виходить 2 млн куб. м з 15 (загальний обсяг лісозаготівлі на рік – ІФ-У) вже реалізуємо через форвардні контракти. Це великий та суттєвий об'єм", – навів статистику Смаль.

Щодо критики ціноутворення на ліс на біржових аукціонах, голова Держлісагентства наголосив, що в цілому цей процес прозорий та ринковий, але відомство намагається піти назустріч з окремими учасниками ринку, як об’єктивно потребують допомоги.

"Наприклад, є малі деревообробники. Ми почули їх біль та у законопроєкті "Про ринок деревини" передбачили для них окремо адаптовані торги. Сподіваюся, найближчим часом цей законопроєкт вийде до сесійної зали. А поки по деяким регіонам ми вже формуємо лотову політику під маленьких переробників. Наприклад, це західна Україна, де їх історично велика кількість", – навів приклад голова Держлісагентства.

Він додав, що також критикували біржові аукціони за високі ціни невеликі виробники теплової та електричної енергії, бо вони конкурували на них із виробниками плитної продукції, які готові платити по 2 тис. грн за куб. м, бо заходили в категорію торгів, де продаються дрова промислового виробництва.

Як повідомив Смаль, для таких виробників енергії зараз ретельно напрацьовується механізм продажу порубкових решток – відходів, які утворюються під час заготівлі: сучки, гілки, тирса…

"І таких відходів до 10% від загального об'єму, тобто за рік по країні виходить 1-1,5 млн куб. м. Нещодавно провели торги, де ціна таких порубкових решток, на великий подив, зросла з 1050 грн стартових до 1200 грн за кубічний метр", – сказав він.

Повністю першу частину інтерв’ю з головою Держлісагентства Віктором Смалем читайте на сайті агентства "Інтерфакс-Україна" https://interfax.com.ua/news/interview/1112366.html

Теги: #форварди #ліс

