Лісникам загрожує до десяти років ув’язнення за вирубку деревини на Закарпатті – ДБР

На Закарпатті судитимуть посадовців Брустурянського лісгоспу за незаконну вирубку понад тисячі дерев у Карпатах, котрі завдали збитків довкіллю на понад 12 млн гривень, справу стосовно лісників вже скерували до суду, повідомляє Державне бюро розслідувань (ДБР).

"Організував оборудку керівник Брустурянського лісгоспу. Він залучив до незаконної діяльності трьох підлеглих – двох майстрів лісу та провідного інженера лісгоспу. Нормативами лісовпорядкування передбачено, що рубки проріджування проводяться серед дерев у віці до 40 років з періодичністю раз у 5-10 років. Однак, два майстри лісу, які входили до підрозділу з відведення дерев для рубок, виконали незаконну вказівку керівника та здійснили відведення чотирьох ділянок для проведення рубок проріджування, які не мали підпадати під рубки. Провідний інженер в порушення вимог виписав, а керівник лісгоспу видав лісорубні квитки, на підставі яких проведені незаконні рубки", - йдеться в повідомленні.

У результаті, у березні 2023 року – квітні 2024 року було незаконно зрубано 1 тис. 369 дерев породи ялина та бук. За результатами проведених експертиз сума завданих збитків довкіллю, спричинених незаконними рубками, становить понад 12 млн грн.

Усі учасники оборудки обвинувачуються у незаконній рубці лісу шляхом перевищення службових повноважень, що спричинило тяжкі наслідки (ч. 4 ст. 246, ч. 3 ст. 365 КК України).

Санкція статей передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років. Вживаються заходи для відшкодування завданих державі збитків.

Джерело: https://dbr.gov.ua/news/za-materialami-dbr-suditimut-lisnikiv-iz-zakarpattya-yaki-zavdali-zbitkiv-dovkillyu-na-ponad-12-mln-griven