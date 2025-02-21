Події

06:35 21.02.2025

У лісі Бучанського району сапери знищили бойову частину безпілотника "Герань" - ДСНС

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Сапери знищили бойову частину безпілотника "Герань", який місцеві жителі знайшли у лісі Бучанського району Київської області, повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

"Київщина: сапери знищили бойову частину БпЛА "Герань-2". У лісі Бучанського району місцеві жителі виявили безпілотний літальний апарат", - сказано в повідомленні.

Як зазначається, фахівці мобільного рятувального центру ДСНС ідентифікували знахідку як бойову частину БпЛА "Герань-2" та знищили її на місці з дотриманням усіх заходів безпеки.

Теги: #ліс #київська #бпла

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